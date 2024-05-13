Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, başarısıyla İtalya'yı salladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, başarısıyla İtalya'yı salladı

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, yaklaşık 2 ay önce başına geçtiği İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile başarılı bir sezon geçiriyor. Tudor yönetimindeki Lazio, 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 16 puan topladı. İtalyan takımı şampiyonluğu garantileyen Inter ile birlikte bu süreçte en çok puan toplayan takım oldu.

13.05.2024 23:02
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Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Karabükspor'u da çalıştıran Igor Tudor, yaklaşık iki ay önce başına geçtiği İtalya Serie A ekibi Lazio'daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

7 MAÇTA 16 PUAN

Lazio, Tudor'un önderliğinde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 7 maçta 16 puan alan Serie A takımı, şampiyonluğu garantileyen Inter ile birlikte bu süreçte en çok puan toplayan takım oldu.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, başarısıyla İtalya'yı salladı

5 TAKIMI DEVİRDİ

Tudor'un takımı, başkent derbisinde Roma'ya 1-0 yenilirken, Monza ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Hırvat çalıştırıcı, Juventus, Salernitana, Genoa, Hellas Verona ve Empoli maçlarında ise 3 puan sevinci yaşadı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, başarısıyla İtalya'yı salladı - Son Dakika

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