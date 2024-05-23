Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu\'dan şapka çıkarılacak gol

Spor

İstanbul Üsküdar\'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ONUACHU'DAN HARİKA GOL

Eren Elmalı'nın pasında kendi sahasında hareketlenen Paul Onuachu, Necip Uysal'dan güzel bir vücut çalımıyla sıyrılarak rakip ceza sahasına kadar topu taşıdı. Omar Colley'den de şık bir çalımla sıyrılan Nijeryalı golcü, Mert Günok'un üzerinden topu ağlara göndererek 14. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: ATV

GÖRÜNTÜ: ATV

GÖRÜNTÜ: ATV