Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol - Son Dakika
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Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan karşılaşmada bordo-mavilileri öne geçiren Paul Onuachu, harika bir gole imza attı. İşte o gol...

23.05.2024 21:37  Güncelleme: 22:08
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

ONUACHU'DAN HARİKA GOL

Eren Elmalı'nın pasında kendi sahasında hareketlenen Paul Onuachu, Necip Uysal'dan güzel bir vücut çalımıyla sıyrılarak rakip ceza sahasına kadar topu taşıdı. Omar Colley'den de şık bir çalımla sıyrılan Nijeryalı golcü, Mert Günok'un üzerinden topu ağlara göndererek 14. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte o gol;

Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
GÖRÜNTÜ: ATV
Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
GÖRÜNTÜ: ATV
Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
GÖRÜNTÜ: ATV
Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
GÖRÜNTÜ: ATV
Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu\'dan şapka çıkarılacak gol

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • cristianoronaldo: Beşiktaş alacak maçı ağlamayın trabzonlular 12 11 Yanıtla
    Seyhan Aktaş: ve aldı 0 0
  • Depechs Modes: Kartal acımadı hamsi yedi 8 4 Yanıtla

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