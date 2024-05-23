AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek - Son Dakika
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Politika

AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İstanbul Valiliği ile görüştüğünü ve "Cumartesi Anneleri"nin 1000. hafta eylemine bu hafta izin verileceğini duyurdu. Zengin, Meclis'te yaptığı konuşmada ayrıca "Bizim için Cumartesi Annelerinin acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelinmesine de, suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor." ifadelerini de kullandı.

23.05.2024 20:41  Güncelleme: 20:59
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Cumartesi Anneleri"nin 1000'inci hafta eylemine izin verileceğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin

"İÇİŞLERİ BAKANI VE İSTANBUL VALİSİ İLE GÖRÜŞTÜM"

Geçen hafta "Cumartesi Anneleri"ni temsilen bazı kişilerin kendisini ziyaret ettiğinin bilgisini veren Zengin, daha sonra hem İçişleri Bakanı ile hem de İstanbul Valisi ile görüşmelerinin olduğunu bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek

"CUMARTESİ ANNELERİ'NİN 1000. HAFTA EYLEMİNE İZİN VERİLECEK"

Zengin, "Ayın 29'unda toplantılarının 1000'incisini yapacaklar. Biraz önce Sayın Valimizle de teyit ettim, kendileri bu toplantıyı gerçekleştirecekler. Zaten her hafta yapmaya devam ediyorlar. Burada ince bir çizgi var, bizim için Cumartesi Annelerinin acıları önemli ama bu acılardan yola çıkarak bir farklı yöne yönelinmesine de, suistimal edilmesine de müsaade etmemek gerekiyor." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek

CUMARTESİ ANNELERİ KİMDİR?

Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995'ten bu yana her cumartesi günü Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemleri düzenleyerek gözaltında kaybolan yakınlarını ve faili meçhul siyasi cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayanlardan oluşan bir topluluktur.

AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri\'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek - Son Dakika
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