Süper Lig\'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax\'ın yeni teknik direktörü oldu

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Hollanda devi Ajax, yeni teknik direktörü belli oldu. Kötü geçen sezonun ardından John van't Schip'in görevine son veren Ajax, son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Nice'i çalıştıran Francesco Farioli'yi takımın başına getirdiğini duyurdu. Farioli, Türkiye'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan teknik adam, Hollanda ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Farioli'nin Ajax'ta yaklaşık 1.2 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

"KULÜBÜN DNA'SINI YENİDEN BULMAK İSTİYORUZ"

İmza sonrası açıklamalarda bulunan İtalyan hoca, "Burada olduğum için çok mutluyum. Ekibimle birlikte tüm kalbimizle kendimizi bu kulüp için adayacağız. Yeni bir enerji getirerek kulübün DNA'sını yeniden bulmak istiyoruz. Yapılacak çok fazla işimizin olduğunun farkındayım ama hazırlıklara çoktan başladık. Yeni sezona hazırlanmak ve Ajax'ı ait olduğu yere getirmek için zaman kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

NICE PERFORMANSI

Nice'nin başında 38 resmi maça çıkan Francesco Farioli bu karşılaşmalarda 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet alırken maç başına 1.68 puan ortalaması tutturdu.