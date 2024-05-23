Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor - Son Dakika
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Politika

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

MetroPOLL Araştırma, 31 Mart'taki yerel seçimler sonrası yeni anket yapıp sonuçlarını paylaştı. Nisan ayı içinde yapılan ankette "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna vatandaşların yüzde 23.8'i CHP, 20.6'sı AK Parti, yüzde 8.4'ü DEM Parti, yüzde 7.9'u MHP, yüzde 6.1'i ise YRP yanıtını verdi. Yerel seçimlerde sandıktan 1'inci parti olarak çıkan CHP, ankette de yerini korudu.

23.05.2024 22:51
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Yerel seçimler sonrası MetroPOLL Araştırma dikkat çeken bir ankete imza attı. MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sancar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ankete göre, yerel seçimlerde 1'inci parti olarak çıkan CHP'nin yerini koruduğu, AK Parti'nin ise 2'nci parti olarak devam ettiği görüldü.

MetroPOLL Araştırma, "Nisan 2024 araştırma bulgularına göre partilerin oy destekleri ve bunun son 2 yıldaki değişimi" başlıklı bir anketi sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye genelinde, 17-24 Nisan 2024 tarihleri arasında 28 ilde yapılan araştırmaya toplam 2 bin 235 kişi katıldı.

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

CHP 1'İNCİ PARTİ, AK PARTİ 2'NCİ PARTİ KONUMUNU KORUYOR

Araştırmada seçmenlere "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankete katılan vatandaşların yüzde 23.8'i CHP'yi, 20.6'sı ise AK Parti'yi seçti. Kararsızlar dağıtıldığında ise 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 25.41 oy alan CHP'nin oyu 35.9, yüzde 35.32 oy alan AK Parti'nin oyu ise 31.1 olarak belirlendi.

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

İYİ PARTİ'DE DÜŞÜŞ, YRP'DE YÜKSELİŞ

Ankette kararsızların dağıtıldığı oranlara göre DEM Parti yüzde 8.4 ile 3'üncü, MHP yüzde 7.9 ile 4'üncü, Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 6.1 ile 5'inci, Zafer Partisi ise yüzde 4.2 ile 6'ncı parti oldu. Ankete göre 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde yüzde 9.9 oy alan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 2.4 olarak ölçüldü. 7'nci parti olan İYİ Parti'yi ise yüzde 0.7 ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) takip etti.

Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor

YEREL SEÇİMLERDE CHP 1'İNCİ PARTİ OLARAK SANDIKTAN ÇIKMIŞTI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, CHP yüzde 37.76 oy oranı ile 1977 yerel seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti olmuş ve yerelde iktidar konumuna geçmişti. CHP başkent Ankara ve en büyük il İstanbul dahil 14 büyükşehirde seçimi kazanırken, AK Parti ise yüzde 35,48'lik oy oranıyla tarihinde ilk kez ikinci parti konumunda kalmıştı.

Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor - Son Dakika

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