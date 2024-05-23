ABD Temsilciler Meclisi CBDC Karşıtı Tasarıyı Onayladı

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ABD Temsilciler Meclisi, merkez bankası dijital para birimlerini (CBDC) engellemeyi amaçlayan bir tasarıyı kabul etti. 216'ya karşı 192 oyla geçen tasarı, finansal işlemlerin izlenmesi konusunda derin endişeler doğuruyor.

3 DEMOKRAT PARTİLİ DE DESTEK VERDİ

ABD Temsilciler Meclisi, merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC) engellenmesini amaçlayan ve Cumhuriyetçilerin öncülük ettiği bir yasa tasarısını, 216'ya karşı 192 oyla kabul etti. Oylamada, Cumhuriyetçi milletvekillerinin tamamı ve 3 Demokrat milletvekili tasarıya destek verdi.

Tasarının mimarı olan Temsilciler Meclisi Çoğunluk Grup Başkan Vekili Tom Emmer, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bireylere dijital para birimi ihraç etmesini engellemeyi hedeflediklerini belirtti. Emmer, CBDC'lerin finansal işlemlerin geniş çapta izlenmesi konusunda endişelere yol açtığını ve bu tür paraların hükümet kontrolündeki programlanabilir paralar olabileceğini vurguladı.

TASARIYA DEMOKRATLARDAN SERT ELEŞTİRİ GELMİŞTİ

Eylül ayında Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nden geçen tasarı, Demokratların sert eleştirileriyle karşılaşmıştı. Komitenin önde gelen Demokrat üyesi Maxine Waters, CBDC'leri yasaklayan bu girişimi "inovasyon karşıtı" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının henüz bir CBDC'yi benimsemeye hazır olmadığını ve böyle bir adımın bankacılık sistemi üzerinden atılacağını ifade etti. Powell, Mart ayındaki açıklamasında, Fed'in bireysel hesaplara sahip olmayı istemediğini ve yalnızca bankaların hesaplarının bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Fed'in kongre onayı olmadan bir CBDC çıkarmayacağının altını çizdi.