Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu - Son Dakika
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Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu

Finalde Trabzonspor\'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası\'nın sahibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Son dakikaları nefes kesen maçta siyah-beyazlılara kupayı getiren golleri Ghezzal, Salih ve Al-Musrati kaydetti. Bordo-mavililerin gollerini ise Onuachu ve Pepe attı. Beşiktaş, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürdü.

23.05.2024 22:43
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçtan 3-2 galip ayrılan siyah-beyazlılar, kupayı müzesine götürdü.

İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Mücadeleye hızlı başlayan Trabzonspor, karşılaşmanın 14. dakikasında Paul Onuachu'nun attığı güzel golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını arttıran Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında bordo-mavili futbolcu Enis Bardhi'nin eli çarpan top sonrasında penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı 45+3. dakikada gole çeviren Rachid Ghezzal, ilk yarının skorunu belirledi ve ilk 45 dakikada 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Beşiktaş'ta Salih Uçan, Jackson Muleka'nın ortasında düzgün bir kafa vuruşu yaparak topu filelere yolladı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Bordo-mavililer, bu gole 89. dakikada Nicolas Pepe ile karşılık verdi ve skor 2-2 oldu.

KUPAYI MUSRATI GETİRDİ

Siyah-beyazlılar, 90+4. dakikada Al-Musrati'nin golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

17. FİNALDE 11. ZAFER

17. kez finalde mücadele eden Beşiktaş, Trabzonspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek 11. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon 62.'si düzenlenen 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

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Son Dakika Spor Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Enver Üçar: helal BJK bir fbli olarak çok sevindim 13 2 Yanıtla
  • ferhat eser: BURASI BEŞİKTAŞ ALAYINA GİDER 10 3 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş: Bir Fenerbahçeli Olarak Hamsilere Gereken cevabı sahada veren karakartalı Tebrik ediyorum 7 0 Yanıtla
  • Erkan Ölmez: Tebrikler kara kartalım 5 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: FB lilerde Cok sevindi tebrikler BJK, geçen lig maçında FB hakemide yendi bu akşamda bjk Ali maççalani yendi,iyiler kazandı 5 0 Yanıtla
    ferhat eser: ADAMSIN 0 0
  • Kamil Şenel: Bu kadar kötü sezonda kupa mucize gibi 1 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Helal bjk fener kazanmış gibi sevindim :) 0 0 Yanıtla
  • İBRAHİM ÇAĞLAYAN: GUZEL HEYCANLI BİR FUTBOL SEYRETİKLERİ İÇİN HER İKİ KULÜBU TEBRİK EDERİM 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Finalde Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu - Son Dakika
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