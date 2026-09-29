Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ferhat Gündoğdu\'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemede, sınav kağıdındaki el yazısının Ali Tuna'ya ait olmadığı belirlendi. TFF Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım'ın, emniyet mensubu Ali Tuna'dan özel hayata ilişkin taleplerde bulunduğu ancak eski hakem Ali Tuna, bu istekleri reddettiğini belirtti. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tuna, ''Haklıysan korkma, HAK seni korur…!'' ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı” incelendi. Bilirkişi raporunda, sınav kağıdındaki yazılar ile hakem Ali Tuna’dan alınan örnekler arasında grafolojik ilişki bulunmadığı belirlendi.

EL YAZISININ ALİ TUNA'YA AİT OLMADIĞI KANITLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık, stereo mikroskop ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla incelenen iki sayfalık sınav belgesinde aday olarak “Ali Tuna” yer alıyordu. Yazıların tersim biçimi, eğim, hız ve baskı gibi özellikler karşılaştırıldığında, sınav kağıdındaki el yazısının Ali Tuna’ya ait olmadığı kanaatine varıldı.

KENDİSİNDEN İSTENİLEN ŞEYLERİ REDDETTİ

Eski hakem Ali Tuna'nın açıklamalarına göre; Gözaltına alınan eski TFF Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, emniyet mensubu olan Ali Tuna’dan özel hayata ilişkin taleplerde bulundu. Ali Tuna, Yunus Yıldırım'ın kendisinden ''Görüntüsünü bulabilir miyiz?'', ''HTS kayıtlarına ulaşabilir miyiz?'' gibi istekleri geri çevirdiğini belirtti. Tuna, bu taleplerin suç teşkil edeceğini belirterek reddettiğini ve ardından bir alt klasmana düşürüldüğünü söyledi. Ayrıca üç kişiyle girdiği sınavda kendisine ait olmayan bir el yazısıyla düşük not aldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yedi kişinin gözaltına alındığı ''Hakem Dosyası'' operasyonunun ardından Ali Tuna sosyal medya hesabından ''Haklıysan korkma, HAK seni korur…!'' paylaşımını yaptı. 

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENEN SINAV KAĞITLARI

Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım
Türkiye Futbol FederasyonuMerkez Hakem KuruluFerhat GündoğduYunus YıldırımSosyal MedyaAli TunaFutbolMedyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi Doktora dava açıldı Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı
Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar Binayı inşa ettiler, elektrik direğini hesaba katmadılar! Şimdi ise araçları sokağa park ediyorlar
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
15:43
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
15:11
Galatasaray ve Fenerbahçe’den hakem operasyonuna ilk tepki
Galatasaray ve Fenerbahçe'den hakem operasyonuna ilk tepki
15:06
AK Parti’den gövde gösterisi 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
AK Parti'den gövde gösterisi! 9 belediye başkanına daha rozet takılacak
14:58
İki aile arasında taşlı sopalı kavga Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
İki aile arasında taşlı sopalı kavga! Gözü dönen şahıs araçla kalabalığa daldı
14:57
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 16:30:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei