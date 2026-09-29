Ferhat Gündoğdu\'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve hakemlik yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı” incelendi. Bilirkişi raporunda, sınav kağıdındaki yazılar ile hakem Ali Tuna’dan alınan örnekler arasında grafolojik ilişki bulunmadığı belirlendi.

EL YAZISININ ALİ TUNA'YA AİT OLMADIĞI KANITLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada laboratuvar ortamında büyüteç, UV ışık, stereo mikroskop ve yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla incelenen iki sayfalık sınav belgesinde aday olarak “Ali Tuna” yer alıyordu. Yazıların tersim biçimi, eğim, hız ve baskı gibi özellikler karşılaştırıldığında, sınav kağıdındaki el yazısının Ali Tuna’ya ait olmadığı kanaatine varıldı.

KENDİSİNDEN İSTENİLEN ŞEYLERİ REDDETTİ

Eski hakem Ali Tuna'nın açıklamalarına göre; Gözaltına alınan eski TFF Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, emniyet mensubu olan Ali Tuna’dan özel hayata ilişkin taleplerde bulundu. Ali Tuna, Yunus Yıldırım'ın kendisinden ''Görüntüsünü bulabilir miyiz?'', ''HTS kayıtlarına ulaşabilir miyiz?'' gibi istekleri geri çevirdiğini belirtti. Tuna, bu taleplerin suç teşkil edeceğini belirterek reddettiğini ve ardından bir alt klasmana düşürüldüğünü söyledi. Ayrıca üç kişiyle girdiği sınavda kendisine ait olmayan bir el yazısıyla düşük not aldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yedi kişinin gözaltına alındığı ''Hakem Dosyası'' operasyonunun ardından Ali Tuna sosyal medya hesabından ''Haklıysan korkma, HAK seni korur…!'' paylaşımını yaptı.

BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENEN SINAV KAĞITLARI