Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Disneyland'de tacize uğrayan influencer Yoatzi Castro, şüpheli tarafından canlı yayında taciz edildi. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Castro, sosyal medyada yaşadığı mağduriyeti paylaşarak kadınlara seslendi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Disneyland'de canlı yayın yapan sosyal medya içerik üreticisi Yoatzi Castro, bir erkek ziyaretçinin tacizine uğradı. Olayın ardından yaşanan gergin anlar canlı yayına yansırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Anaheim kentinde bulunan Disneyland'in simge yapısı olan şato önünde arkadaşlarıyla poz veren 30 yaşındaki Meksikalı influencer Yoatzi Castro, arkasından geçen bir kişinin kendisini elle taciz ettiğini belirtti. Temas anı kameraya net yansımasa da Castro, olayın hemen ardından arkasını dönerek şüpheli Christopher Poitras ile yüzleşti.

Görüntülerde Castro’nun “Bana neden bu şekilde dokundun?” tepkisine şüphelinin “Neden bahsettiğini anlamıyorum” yanıtını verdiği görüldü. Yaşananları çevresindekilere anlatan Castro, daha sonra şüpheli ve yanındaki kadınla tartışmayı sürdürdü.

"Yayın Olmasaydı İnanmazlardı"

Olayın ardından park güvenliğine başvuran Castro, ilk etapta sonuç alamadı. Şüphelinin fotoğrafını ve olaya ilişkin videoları sosyal medyada paylaşmasının ardından harekete geçen güvenlik ekipleri, Poitras’ı 15 dakika içinde tespit etti. Bölgeye çağrılan Anaheim Polis Departmanı ekipleri, zanlıyı cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına aldı. Poitras, duruşma gününe kadar serbest bırakılmak üzere tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesaplarından paylaşan Castro, “Kendimi son derece ihlal edilmiş hissediyorum. İnanın yayın yapıyor olmasaydık elimde hiçbir kanıt olmayacaktı ve kimse bana inanmayacaktı” ifadelerini kullandı. Takipçilerine de çağrıda bulunan içerik üreticisi, kadınların bu tür durumlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Sosyal Medyada ve Parkta Tepki Yağdı

Görüntülerin kısa sürede viral olmasıyla birlikte binlerce kullanıcı Castro’ya destek verdi. Yerel KTLA kanalına konuşan Disneyland ziyaretçileri de duruma tepki gösterdi. Bir ziyaretçi, “Çocukların ve ailelerin olduğu bir mekanda böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez” derken, bir başkası ise eğlenmek için gelen birinin bu tür bir mağduriyet yaşamasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği, Castro’nun şüpheliden resmi olarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Sosyal MedyaDisneylandSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi Doktora dava açıldı Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı
Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli Fon vurgunuyla ilgili çarpıcı sözler: Kaya ailesi yalnız değildir, şirketin 30 milyon lotunun peşine düşülmeli
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
16:28
TFF’den “Hakemler dosyası“ soruşturmasıyla ilgili açıklama
TFF'den "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:13:33. #.0.3#
SON DAKİKA: Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei