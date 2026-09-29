Canlı yayın yaparken tacize uğrayan kadın çılgına döndü!

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Disneyland'de canlı yayın yapan sosyal medya içerik üreticisi Yoatzi Castro, bir erkek ziyaretçinin tacizine uğradı. Olayın ardından yaşanan gergin anlar canlı yayına yansırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Anaheim kentinde bulunan Disneyland'in simge yapısı olan şato önünde arkadaşlarıyla poz veren 30 yaşındaki Meksikalı influencer Yoatzi Castro, arkasından geçen bir kişinin kendisini elle taciz ettiğini belirtti. Temas anı kameraya net yansımasa da Castro, olayın hemen ardından arkasını dönerek şüpheli Christopher Poitras ile yüzleşti.

Görüntülerde Castro’nun “Bana neden bu şekilde dokundun?” tepkisine şüphelinin “Neden bahsettiğini anlamıyorum” yanıtını verdiği görüldü. Yaşananları çevresindekilere anlatan Castro, daha sonra şüpheli ve yanındaki kadınla tartışmayı sürdürdü.

"Yayın Olmasaydı İnanmazlardı"

Olayın ardından park güvenliğine başvuran Castro, ilk etapta sonuç alamadı. Şüphelinin fotoğrafını ve olaya ilişkin videoları sosyal medyada paylaşmasının ardından harekete geçen güvenlik ekipleri, Poitras’ı 15 dakika içinde tespit etti. Bölgeye çağrılan Anaheim Polis Departmanı ekipleri, zanlıyı cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına aldı. Poitras, duruşma gününe kadar serbest bırakılmak üzere tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

Yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesaplarından paylaşan Castro, “Kendimi son derece ihlal edilmiş hissediyorum. İnanın yayın yapıyor olmasaydık elimde hiçbir kanıt olmayacaktı ve kimse bana inanmayacaktı” ifadelerini kullandı. Takipçilerine de çağrıda bulunan içerik üreticisi, kadınların bu tür durumlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Sosyal Medyada ve Parkta Tepki Yağdı

Görüntülerin kısa sürede viral olmasıyla birlikte binlerce kullanıcı Castro’ya destek verdi. Yerel KTLA kanalına konuşan Disneyland ziyaretçileri de duruma tepki gösterdi. Bir ziyaretçi, “Çocukların ve ailelerin olduğu bir mekanda böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez” derken, bir başkası ise eğlenmek için gelen birinin bu tür bir mağduriyet yaşamasından üzüntü duyduğunu belirtti.

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği, Castro’nun şüpheliden resmi olarak şikayetçi olduğu öğrenildi.