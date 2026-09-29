Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk\'un cezası belli oldu
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkındaki disiplin kararını açıkladı.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ CEZA

Trabzonspor karşılaşmasında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edilen tecrübeli teknik adama 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verildi.

KASIMPAŞA MAÇINDA TAKIMININ YANINDA OLAMAYACAK

Verilen 1 maçlık ceza doğrultusunda Okan Buruk, Süper Lig'de milli ara dönüşü oynanacak olan Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde ve soyunma odasında bulunamayacak. Cezasını bu maçla tamamlayacak olan başarılı çalıştırıcı, sonraki haftalarda oynanacak lig karşılaşmalarında ve Fenerbahçe derbisinde kulübedeki yerini alabilecek.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ CEZA

Öte yandan Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu da Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı. 

GalatasarayOkan BurukFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erol Saglam Erol Saglam:
    onuda vermeseydiniz direk kırmızı kart alan teknik direktör hakemlerin alayına sövüyor aldığını ceza 1 maç bücürükten bu kadar mı çok korkuyorsunuz 4 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    mhk yakalndı hala şike derdindeler 3 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    offf adalete bak 1 1 Yanıtla
  • hamzataner62 hamzataner62:
    zaten bundan fazla Ceza verecek adam Türkiye’de daha dünyaya gelmemiş ayrıcalıklı cinconlar 1 0 Yanıtla
  • Gökhan Ülkü Gökhan Ülkü:
    Üstten bildirimi görünce istifa etti sandım.. Tühh.. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un cezası belli oldu - Son Dakika
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