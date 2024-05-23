Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

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Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla birlikte fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilen cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Öte yandan stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseldi.

23.05.2024 23:14  Güncelleme: 23:28
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Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edildi.

CEZALAR 12 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKACAK

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamasına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar ceza verilebilecek.

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

CEZA OLARAK İŞ YERLERİ 6 GÜNE KADAR KAPATILABİLECEK

Ticaret Bakanlığı, bu hükme bir takvim yılı içinde en az 3 defa aykırı hareket ederek idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatmaya yetkili olacak. İdari para cezalarının bir takvim yılına ilişkin toplam tutarı; işletmenin küçük ölçekli olması durumunda 20 milyon liradan, orta ölçekli olması durumunda 200 milyon liradan, büyük ölçekli olması durumunda 1 milyar liradan fazla olamayacak.

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, aykırı ürün ihraç edenlere, ürün güvenliğine ilişkin aykırılıkta 240 bin 566 liradan 2 milyon 405 bin 665 liraya kadar; diğer aykırılık durumlarında 96 bin 226 liradan 962 bin 265 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Tbmm Genel Kurulu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Demir: Adil ve sıkkı denetim olmadıkça yasalar hikaye.. 43 2 Yanıtla
  • Osman A: Umarım vatandaş bu yasanın faydasını görür. 41 1 Yanıtla
  • Mehmet Yildirim: her ne kadar yasa çıksa bile fahiş ve stokçuluk devam edeceginin kanaatindeyim satıcı yasa falan tanımıyor 31 1 Yanıtla
  • erol damar: isabet olmuş tebrik ederim devletimizi?? 11 2 Yanıtla
  • talat cingöz: herşeye zam gelince !. 12 0 Yanıtla
  • cemal aslan: Lisans iptali, ticaretten men, paket üzerinde fiyat mecburiyeti yoksa çözüm olmaz. Boşuna yormuşlar kendilerini. 8 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Kira için de geçerli olursa isabet olur 5 0 Yanıtla
  • Umut Ürgün: Hikaye 3 gün sonra unutulur geçer fiyatları sabitleme olması gerekiyor her gün saat başı etiket değişiyor 2 0 Yanıtla
  • Emre Acar: Cafelerde eğlence merkezlerinde sigara içmek yasak olup arada devletin para ihtiyacı olduğunda gezip biraz ceza yazıp idari polisler gidince kül tablası koyması kadar komik bir yasa olmuş caydırıcılığı olması için korkunç para cezalar ve süresiz kapatma cezaları olmazsa o cezaları yerler etiketin üstüne %1 zam yapar vatandaştan geri alırlar merak etmeyin dolaylı vergi gibi bişey olur ileride böylece 1 0 Yanıtla
  • Ali boz: denetim sıklığı gerekir,yoksa boş 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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