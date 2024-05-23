Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü - Son Dakika
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Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü

Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü

Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Beşiktaş-Trabzonspor maçı öncesinde protokol tribünü karıştı. İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesi sinirlenen siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat, tribünde bulunanlarla kısa süreli tartışma yaşadı. Arat'ı karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sakinleştirdi.

23.05.2024 22:17
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde çarpıcı bir olay yaşandı.

PRTOKOL'DE BAYRAK KRİZİ

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesi üzerine sinirlendi. Protokol tribününde kısa süreli tartışma çıktı.

Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü

ARAT'I İMAMOĞLU SAKİNLEŞTİRDİ

Karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu esnada olaya müdahale ederek tartışmanın büyümesine engel oldu.

Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü

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Son Dakika Spor Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser: opaçavranın stadımızda ne işi var ??? 26 35 Yanıtla
  • ferhat eser: Hasan arat başkanın boyu bile trabzonspordan büyük :))))))))))) 27 18 Yanıtla
    Talat Yelbuz: zaten başka ne var 2 1
  • Şafak türen: produc by badi ekrem 4 5 Yanıtla

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SON DAKİKA: Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü - Son Dakika
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