Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele öncesinde çarpıcı bir olay yaşandı.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İstiklal Marşı sırasında tribünden aşağı Trabzonspor bayrağının çekilmesi üzerine sinirlendi. Protokol tribününde kısa süreli tartışma çıktı.
Karşılaşmayı izleyenler arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu esnada olaya müdahale ederek tartışmanın büyümesine engel oldu.
Son Dakika › Spor › Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü - Son Dakika
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