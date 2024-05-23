Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi bordo-mavili taraftarlara göndermede bulundu.
Siyah beyazlı takımın taraftarları, Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel için "Ooo ooo Osayi Samuel, Ooo ooo Osayi Samuel" şeklinde tezahüratta bulunarak tempo tuttu.
Fenerbahçeli Osayi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarda sahaya giren Trabzonsporlu taraftarı yumruklamış ve bu hareketiyle uzun süre gündem olmuştu.
Son Dakika › Spor › Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat - Son Dakika
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