Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat - Son Dakika
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Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat

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Beşiktaş ile Trabzonspor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel için "Ooo ooo Osayi Samuel, Ooo ooo Osayi Samuel" tezahüratında bulundu. Osayi, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında sahaya giren bordo-mavili taraftarı yumruklamıştı.

23.05.2024 21:14  Güncelleme: 21:26
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi bordo-mavili taraftarlara göndermede bulundu.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN OSAYI TEZAHÜRATI

Siyah beyazlı takımın taraftarları, Fenerbahçeli futbolcu Osayi-Samuel için "Ooo ooo Osayi Samuel, Ooo ooo Osayi Samuel" şeklinde tezahüratta bulunarak tempo tuttu.

Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli Osayi, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarda sahaya giren Trabzonsporlu taraftarı yumruklamış ve bu hareketiyle uzun süre gündem olmuştu.

Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat

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Son Dakika Spor Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ercan Karatas: Helal olsun BJK :) ADAMSINIZ 59 38 Yanıtla
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  • Göksel Tuygun: Trabzona kupa yakışır 41 56 Yanıtla
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