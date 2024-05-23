İstanbul\'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

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İstanbul Üsküdar'da bir pastanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Üsküdar'daki bir pastanede iddiaya göre barışmak için bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."