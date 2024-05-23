İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

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İstanbul Üsküdar'da bir pastanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Üsküdar'daki bir pastanede iddiaya göre barışmak için bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

23.05.2024 21:32  Güncelleme: 21:44
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İstanbul Üsküdar'da bir pastanede çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

3 ÖLÜ, 5 YARALI

Üsküdar'daki bir pastanede iddiaya göre barışmak için bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışma sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
İstanbul\'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı

İstanbul, Üsküdar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • FIRAT EPCEREV: yazık günahtır ya neler oluyor bu insanlar canı o kadar mı ucuz kısasta rahmet vardı 64 1 Yanıtla
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