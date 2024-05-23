PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı - Son Dakika
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Spor

PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

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Olaylı Galatasaray derbisinin faturası, Fenerbahçe'ye çok ağır oldu. PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, futbolcular Mert Hakan Yandaş 5, İrfan Can Eğribayat 3, Jayden Oosterwolde ise 1 maç ceza aldı.

23.05.2024 22:49
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Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin PFDK kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, futbolcular Mert Hakan Yandaş 5, İrfan Can Eğribayat 3, Jayden Oosterwolde ise 1 maç ceza aldı. Emre Kartal ise 1 yıl men cezası yedi.

İşte PFDK'nın Fenerbahçe kararları;

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 19.05.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 620.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, yöneticilerinin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış oldukları açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 780.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 11. maddesinin uygulanması suretiyle 32 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. doktoru ERTUĞRUL KARANLIK'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE KARTAL'ın, Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatına aykırılık nedeniyle 1 YIL HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi EMRE KARTAL'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 90 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, rakip takım tribünlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe\'ye ceza yağdırdı

İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • YAŞAR Yıldız: TFF' ni bu cezalarla kimi kolladığını kimlerin maşası olduğunu bir defa daha gösterdi bravo 8 0 Yanıtla
  • Erdal Kocak: TFF NE CEZA VERİRSEN VER VIN GRLIR TIRIS GİDER bu gurur da GS ye yeter 4 3 Yanıtla
  • GreenXmen: TFF :)))) 5 0 Yanıtla
  • Şükrü null: resmen ödüllendirildi Fenerbahçe. Mert Hakan,irfancan, osderwolde ödül olmuş mu rakamlar. 1 4 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Sokak hayvanı iğneyle uyutulmalı oda bi koç 0 5 Yanıtla

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