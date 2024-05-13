Miçotakis, Hamas için \'\'Terör örgütü\'\' deyince Erdoğan müdahale etti

Güven Yaşar:

Filistin devletinin resmi ordusu yokmu bu hamas kim

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Abdullah Kara: Resmi ordusu yok,çünkü İsrail ve Amerika uluslararası platformlarda filistinin devlet olarak tanınmasına ve ordu kurmasına izin vermiyor..halkın ordusu Hamas ve onun kolu izzetttin el kassam tugayları var.. 114 12

Mustafa Kaya: Filistin'in başbakanı abd dış işleri bakanına gel sana buradan bir ev verelim diyorsa bu ülkenin ordusu ülkenin güvenlik zafiyeti durumdadır böyle olunca Hamas adı altında ülkenin çıkarlarını düşünen bir yapılanmanın oluşması gayet normaldir 32 9