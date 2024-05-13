Miçotakis, Hamas için ''Terör örgütü'' deyince Erdoğan müdahale etti - Son Dakika
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Politika

Miçotakis, Hamas için ''Terör örgütü'' deyince Erdoğan müdahale etti

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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası basın toplantısında Hamas'a ''Terör örgütü'' ifadesini kullanması üzerine Erdoğan'dan müdahale geldi. Hamas'ı bir direniş örgütü olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan ayrıca ''Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm.'' dedi.

13.05.2024 18:07  Güncelleme: 18:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası Miçotakis ile ortak basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında Miçotakis ile Erdoğan arasında Hamas konusundaki görüş farklılığı dikkat çekti.

"TÜRKİYE, HAMAS'I DEĞİŞİK BİR NİTELEMEYLE GÖRÜYOR"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Türkiye ile Orta Doğu konusunda görüş ayrılığı söz konusu olmaktadır. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ın Türkiye'nin değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz." ifadelerini kullanması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karşı açıklama geldi.

Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

"HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Erdoğan, Miçotakis'in sözleri üzerine şunları söyledi: "Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum. Bunu görmemiz lazım. 40 bin insanını kaybetmiş Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu haksızlık olur. Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de BM'de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm."

Miçotakis, Hamas için \'\'Terör örgütü\'\' deyince Erdoğan müdahale etti

Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Miçotakis, Hamas için ''Terör örgütü'' deyince Erdoğan müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Yusuf Çarman: Adamın dibi REİS. 187 59 Yanıtla
    AKN OGZ: Değilmi ticareti iyi devam ettirdi İsrail’le 45 83 Ahmet Ateş: Birileri ülkemize saldırıp insanları öldürüp yaşlı çocuk demeden alıp gitse onlara birileri terör örgütü değiller derse olurmu çok yanlış senin benim terorum olmaz şiddete karışmış silahlı bütün guruplar terorustur. Eylem yaparsa karşılığını gerektiği gibi almalılar. 23 40
  • Mehmet İşlek: Ağzına yüregine sağlık REİS 174 50 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Filistin devletinin resmi ordusu yokmu bu hamas kim 51 84 Yanıtla
    Abdullah Kara: Resmi ordusu yok,çünkü İsrail ve Amerika uluslararası platformlarda filistinin devlet olarak tanınmasına ve ordu kurmasına izin vermiyor..halkın ordusu Hamas ve onun kolu izzetttin el kassam tugayları var.. 114 12 Mustafa Kaya: Filistin'in başbakanı abd dış işleri bakanına gel sana buradan bir ev verelim diyorsa bu ülkenin ordusu ülkenin güvenlik zafiyeti durumdadır böyle olunca Hamas adı altında ülkenin çıkarlarını düşünen bir yapılanmanın oluşması gayet normaldir 32 9 Zakir Ülkü: yok 3 4
  • Ihsan Orhan: Boşverin bunları dengbej dinleyin biraz ruhunuz açılsın 20 47 Yanıtla
    Tekin Karakoç: İhsan orhan boşverin demekle olmuyor bu işler, orada binlerce insan öldürüldü, kalanlar ise ya esir yada tehlikede, nasıl bu kadar duyarsız olabiliyorsunuz, bende Kürd'üm ama dengbej dinlemeninde bir zamanı ve sırası var 26 4
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