Irak\'ta DEAŞ\'tan karakola saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti

Deniz Öztürk:

Anlamadım bizim 5 asker şehid mi oldu yoksa ırakın 5 askeri mi hayatını kaybetti bu nasıl haber?

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Murat Yılmaz: Seninkiler şehit oluyor da Iraklılar hayatını mı kaybediyor? senin askerin Irak toprağında ölse niye şehit olsun. başkasının toprağa işlere gitmişsin öldürmüşsün. Iraklılar kendi toprağını savunuyor zaten 0 4