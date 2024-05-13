Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta kırsal bölgede yer alan bir karakola saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili Irak güvenlik kaynakları bilgi verdi.
Irak'ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ'ın düzenlendiği saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını aktardı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Irak'ta DEAŞ'tan karakola saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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