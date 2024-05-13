Irak'ta DEAŞ'tan karakola saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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Irak'ta DEAŞ'tan karakola saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti

Irak\'ta DEAŞ\'tan karakola saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti

Irak'ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.

13.05.2024 23:32  Güncelleme: 00:09
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Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta kırsal bölgede yer alan bir karakola saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili Irak güvenlik kaynakları bilgi verdi.

5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 5 ASKER YARALANDI

Irak'ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ'ın düzenlendiği saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını aktardı.

Kaynak: İHA

Irak, Terör, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta DEAŞ'tan karakola saldırısı: 5 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • barış özcan: Şehit olan Aslanlarımızın mekanı cennet olsun, yaralı aslan parçalarıda tez zamanda sağlığına kavuşur inşallah. Vatan sağolsun. 14 6 Yanıtla
    Ahmet Akpınar: Hocam Irak askerleri şehit olanlar...Bizim askerimiz değil...Ama her ne olursa olursa olsun Teröre lanet olsun...Allah rahmet eylesin... 82 1 Erhan Nas: ırak askeri anladım ben ama 24 0 Çağatay Kurt: Irak askeri 23 1
  • Mustafa null: öyle bi yazmışsınızki bizim askerimiz şehit olmuş samki. Aslanlarımızın ayağına taş değmesin inşallah. 7 0 Yanıtla
  • Deniz Öztürk: Anlamadım bizim 5 asker şehid mi oldu yoksa ırakın 5 askeri mi hayatını kaybetti bu nasıl haber? 1 1 Yanıtla
    Murat Yılmaz: Seninkiler şehit oluyor da Iraklılar hayatını mı kaybediyor? senin askerin Irak toprağında ölse niye şehit olsun. başkasının toprağa işlere gitmişsin öldürmüşsün. Iraklılar kendi toprağını savunuyor zaten 0 4 Muttalip Tecir: Irakın 3 0
  • Okan Demircan: haber anlatamamış 1 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN: Amerika'nın işidir kesin 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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