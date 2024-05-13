Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, içinde hükümlü ve personellerin bulunduğu 76 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kampüste bulunan cezaevlerinde öğle yemeğinden sonra rahatsızlanan 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olayla ilgili 46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürerken incelenmek üzere yemeklerden numune alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Cezaevi'nde yemek zehirlenmesi! 76 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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