Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Polis müdürlerinin evinde arama yapıldı

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Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında haklarında soruşturma başlatılan Ankara Emniyeti'ndeki 3 polis müdürünün evinde arama yapıldı.

SORUŞTURMA AÇILAN POLİS MÜDÜRLERİ KISKACA ALINDI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen, geçtiğimiz günlerde görevden uzaklaştırılıp soruşturma başlatılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 emniyet müdürü ile ilgili kritik gelişme yaşandı.

Ayhan Bora Kaplan

POLİS MÜDÜRLERİNİN EVİNDE ARAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde 3 emniyet müdürünün evine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri geldi. TEM polisleri, savcılığın talimatı kapsamında polis müdürlerinin evinde arama başlattı.

DOSYA İÇİN KISITLAMA KARARI

Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma", TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması", TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", TCK 283. Madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. Madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" ve ve Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi. Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.