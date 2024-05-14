Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Polis müdürlerinin evinde arama yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Polis müdürlerinin evinde arama yapıldı

Geniş Video İzle

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılıp soruşturma başlatılan 3 emniyet müdürü hakkında yeni gelişme yaşandı. Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, akşam saatlerinde söz konusu müdürlerin evlerine gelerek savcılığın talimatıyla arama yaptı.

14.05.2024 00:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında haklarında soruşturma başlatılan Ankara Emniyeti'ndeki 3 polis müdürünün evinde arama yapıldı.

SORUŞTURMA AÇILAN POLİS MÜDÜRLERİ KISKACA ALINDI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen, geçtiğimiz günlerde görevden uzaklaştırılıp soruşturma başlatılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 emniyet müdürü ile ilgili kritik gelişme yaşandı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Polis müdürlerinin evinde arama yapıldı
Ayhan Bora Kaplan

POLİS MÜDÜRLERİNİN EVİNDE ARAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde 3 emniyet müdürünün evine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri geldi. TEM polisleri, savcılığın talimatı kapsamında polis müdürlerinin evinde arama başlattı.

DOSYA İÇİN KISITLAMA KARARI

Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma", TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması", TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", TCK 283. Madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. Madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" ve ve Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi. Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs'ta başkentteki organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı'nın görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma aşamasında gizli tanık olan ve yurt dışına kaçtığı öne sürülen S.S'nin, yurt dışına kaçırılmasında ihmali olan kamu görevlileri hakkındaki işlemlerin devam ettiği, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunun hazırlanmasının ardından şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Polis müdürlerinin evinde arama yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Ankara, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Polis müdürlerinin evinde arama yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Felsefi Sözler: Erken yapmışsınız aramayı,Seneye yapsaydınız. 76 1 Yanıtla
  • Emir Arslan: işbirlikçi görevliler olmazsa bu mafya falan kalmaz ama harama alışanlar vazgeçemiyor 45 0 Yanıtla
  • sefo 6157: Sesli güldüm. Neyse, bana komik geldi. Günler sonra evde arama.. sonuç belli tabi 41 1 Yanıtla
  • Behzat: geç gelen arama arama değildir ?? 14 0 Yanıtla
  • Ersin Kalender: alo mudürüm biz yarın akşama eve gelicez temiz değilmi? 8 0 Yanıtla
  • Gencer Guney: tavşan kaç tazı tut, adamları açığa aldıktan bir hafta sonra yuh, deli bunlar evde delil mi kalır 7 0 Yanıtla
  • Aykut Türkmen: O görevden alınanların da resimlerini gösterseler 4 0 Yanıtla

16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:56:10. #1.11#
SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Polis müdürlerinin evinde arama yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement