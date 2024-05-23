Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti

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Büyükçekmece'de eşini pompalı tüfekle öldüren kişi daha sonra intihar etti. Feci olay, çiftin çocuklarının okuldan alınmamasıyla ortaya çıkarken ailenin akrabaları arasında evin önünde arbede yaşandı.

23.05.2024 23:03  Güncelleme: 23:41
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs ardından intihar etti. Olay sonrası sokağa gelen iki tarafın akrabaları arasında arbede yaşandı.

ÇOCUKLARINI OKULDAN ALMAYA GELMEYİNCE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Akşam saatlerinde Büyükçekmece Dünya Sokak üzerindeki bir sitede yaşanan olayda iddiaya göre evli çift Şinasi Çiçek ile Ayşe Çiçek'in komşuları, çiftin çocuklarını okuldan almadığını öğrendi. Komşular, çiftten uzun süredir haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiğinde karı kocayı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu çiftin hayatını kaybettiği tespit edilirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı.

ÇİFTİN AKRABALARI ARASINDA ARBEDE

Ekipler, Şinasi Çiçek'in önce eşini pompalı tüfek ile vurduğunu ardından kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi. Öte yandan olay yerine gelen çiftin aileleri arasında arbede yaşandı. Polis tarafından taraflar yatıştırılırken ekiplerin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti - Son Dakika

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