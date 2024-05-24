ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu\'ndan (SEC), spot Ethereum ETF\'lerine onay

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörü için önemli bir karara imza attı ve spot Ethereum borsa yatırım fonlarına (ETF) onay verdi. Bu karar, uzun süren müzakereler ve kapsamlı incelemeler sonucunda alındı. Geoff Kendrick'in öngörüsüne göre, bu gelişme ilk yıl içinde Ethereum piyasasına 15 ila 45 milyar dolar arasında yeni yatırım çekebilir.

24.05.2024 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para sektörünü derinden etkileyecek tarihi bir karara imza atarak spot Ethereum ETF'lerine onay verdi. Bu gelişme, uzun süredir devam eden müzakerelerin ve kapsamlı incelemelerin ardından gerçekleşti.

ABD'den Kripto Sektörüne Destek: SEC Kararı Dikkat Çekiyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), uzun süren müzakereler ve kapsamlı incelemeler sonucunda spot Ethereum borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasaya sürülmesine onay verdi. Bu tarihi karar, Ethereum ETF'lerinin S-1 kayıt beyanlarının tamamlanmasını ve SEC ile yapılan yoğun görüşmeler neticesinde varılan anlaşmaları kapsayan zorlu süreçlerin sonucunda alındı.

Standard Chartered Dijital Varlıklar Araştırma Grubu Başkanı Geoff Kendrick'in öngörüsüne göre, bu gelişme ilk yıl içinde Ethereum piyasasına 15 ila 45 milyar dolar arasında yeni yatırım çekebilir. Bu durum, kripto para sektörüne kurumsal sermaye akışını hızlandırarak, Ethereum'un değerini ve piyasa hakimiyetini artırması bekleniyor.

SEC'in endişelerini gidermek amacıyla, Fidelity, Franklin Templeton, Ark, Invesco, Grayscale, Bitwise ve VanEck gibi sektörün önde gelen finans şirketleri, başvurularına Ethereum'ları stake etmeyeceklerine dair taahhütler eklediler. Bu adım, SEC'in kararını olumlu yönde etkileyerek, spot Ethereum ETF'lerine onay verilmesinde önemli rol oynadı.

Son olarak SEC'in, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco Galaxy ve Franklin Templeton tarafından sunulan ETF teklifleriyle ilgili 19b-4 formlarının onaylanmasının ardından, şirketlerin piyasada işlem görebilmeleri için S-1 kayıt beyanlarının etkinleştirilmesi gerekiyor. Bu süreç, henüz başlamadı ve ne zaman tamamlanacağı konusunda net bir süre verilmedi. Uzmanlara göre, bu işlemler birkaç hafta içinde sonuçlanabilirken, geçmişte bazı durumların üç aydan fazla sürdüğü bilinmektedir.

Uzman ETF analisti James Seyffart, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seyffart, "Eğer işlemler hızla ilerletilirse birkaç hafta içerisinde sonlandırılabilir. Ancak daha önce benzer süreçlerin üç ayı aşkın sürelerde tamamlandığına dair birçok örnek mevcut." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
22:52 Son anket yayınlandı CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor Son anket yayınlandı! CHP ile AK Parti arasındaki makas iyice açılıyor
22:44 Trabzonspor’u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi oldu Trabzonspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
23:55 Yine rahat durmadı 5 maç ceza alan Mert Hakan’dan olay paylaşım Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
23:51 Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail’i hem de ülkesini eleştirdi Eski vekil meclis balkonuna Filistin bayrağı basıp hem İsrail'i hem de ülkesini eleştirdi
23:03 Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti Eşini pompalıyla öldürüp intihar etti
22:49 PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe’ye ceza yağdırdı PFDK, derbide çıkan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
22:34 ABD Temsilciler Meclisi dijital para karşıtı tasarıyı onayladı ABD Temsilciler Meclisi dijital para karşıtı tasarıyı onayladı
22:17 Finalde protokol tribünü karıştı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü Finalde protokol tribünü karıştı! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat çılgına döndü
21:37 Kendi sahasından aldı, götürdü Onuachu’dan şapka çıkarılacak gol Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 00:40:46. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement