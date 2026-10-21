''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı - Son Dakika
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''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı

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\'\'Osimhen\'le aramızda savaş olacak\'\' demişti! 90 dakika boyunca kabusu yaşadı
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Lille’in Brezilyalı savunma oyuncusu Alexsandro, Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray maçı öncesinde Osimhen'e meydan okuyarak ''Osimhen'le aramızda savaş olacak'' demişti. Maç boyunca rakibine zor anlar yaşatan Osimhen, mücadeleyi 1 golle tamamlayarak maçın oyuncusu oldu. Alexsandro ise maçı 5.9 rating ile tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Lille - Galatasaray mücadelesi öncesinde Lille’in Brezilyalı stoperi Alexsandro’nun "Osimhen'le aramızda savaş olacak" açıklaması maça damga vurmuştu. Ancak sahada son sözü Nijeryalı golcü söyledi.

MEYDAN OKUMAYI OSIMHEN KAZNADI

Mücadele boyunca rakip savunmaya zor anlar yaşatan Victor Osimhen, sergilediği üstün performans ve kaydettiği 1 golle Galatasaray’ın galibiyetinde başrolü oynayarak maçın adamı seçildi. 

ALEXSANDRO MAÇI 5.9 RATING İLE TAMAMLADI

Büyük iddiayla maça çıkan Alexsandro ise Osimhen karşısında çaresiz kalarak mücadeleyi 5.9 gibi düşük bir reyting puanıyla tamamladı. Victor Osimhen, hem skora katkısı hem de ikili mücadelelerdeki ezici üstünlüğüyle rakibinin meydan okumasına sahada yanıt vermiş oldu.

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