MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu - Son Dakika
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MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylıklarının ise gündemden düştüğünü ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türkiye Basın Federasyonunun düzenlediği “Anadolu Soruyor” programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ANADOLU GAZETECİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Programda Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Çay TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır ve Kon TV Ankara Haber Müdürü Çetin Altan’ın sorularını yanıtlayan Karakaya, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığına, fon tartışmalarından ekonomik gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmede bulundu.

MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu

“MUHALEFETİN ADAYI ÖZGÜR ÖZEL”

Gazeteci Sinan Burhan'ın, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Karakaya, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olduğunu ileri sürdü. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylıklarının gündemden düştüğünü savunan Karakaya, Özel’in son dönemde yürüttüğü siyasi çalışmaların kamuoyunun dikkatini çekmeye başladığını belirtti.

MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusuna da değinen Karakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için Meclis’in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi seçeneğine dikkat çekti. Karakaya, 400'ün üzerinde milletvekilinin desteğiyle seçim kararı alınabileceğini ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecinin de bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakaya, Meclis’in seçim kararı alması konusunda bir sorun görmediğini kaydetti.

MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu

"İLGİLİ KURUMLARI BİR YIL ÖNCE UYARDIK"

Fon tartışmalarına ilişkin de konuşan Karakaya, ilgili kurumları yaklaşık bir yıl önce uyardıklarını iddia etti. Kamuoyunda spekülasyon oluşmaması için o dönem bu konuda açıklama yapmadıklarını söyleyen Karakaya, krizin zamanlamasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

"HER ŞERDE BİR HAYIR VAR"

Krizin seçim dönemine yakın bir zamanda yaşanması halinde ekonomik bir darbeye dönüşebileceğini ve hükümeti zor durumda bırakabileceğini savunan Karakaya, bazı çevrelerin bu gelişmeleri seçime yakın bir döneme denk getirmeyi planlamış olabileceğini öne sürdü. Karakaya, “Her şerde bir hayır var” dedi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert demir Mert demir:
    Size ne muhalefetin Cumhurbaşkanı adayından. Siz kendi adayiniza bakın foncular 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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