Suudi Arabistan ve Katar dahil 5 ülkede ABD diplomatlarının tahliyeye hazırlandığı iddia edildi - Son Dakika
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Suudi Arabistan ve Katar dahil 5 ülkede ABD diplomatlarının tahliyeye hazırlandığı iddia edildi

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Suudi Arabistan ve Katar dahil 5 ülkede ABD diplomatlarının tahliyeye hazırlandığı iddia edildi
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Reuters'ın 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve Bahreyn'deki misyonlarından personel ve aileleri çekmeye hazırlanıyor. Yetkililer, adımın Husilerle çatışma ihtimalinden kaynaklandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’da tırmanan çatışma riskleri nedeniyle bölgedeki birçok ülkede görev yapan diplomatik personelini geri çekmeye hazırlanıyor. Reuters ve AFP’nin aktardığı bilgilere göre tahliye planı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar ve Bahreyn’deki ABD misyonlarını kapsıyor.

TÜM DİPLOMATİK ÇALIŞANLARI VE AİLELERİNİ KAPSIYOR

Reuters haber ajansının 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Körfez bölgesindeki ABD büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerini tahliye etmeye hazırlandığı iddia edildi. Washington yönetimi, diplomatik personelin yanı sıra bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarına da durum daha da kötüleşmeden ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunuyor."

"HUSİLER İLE ÇATIŞMA" ENDİŞESİ

Güvenlik risklerinin en üst seviyeye çıkması üzerine alınan bu önlem, endişeleri de artırdı. Uzmanlar, diplomatların çekilmesinin bölgede daha büyük bir askeri hareketliliğin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.

İki ABD'li yetkilinin bu adımın özellikle Yemen'deki İran destekli Husiler ile bölgesel çatışmaların yeniden başlaması ihtimalinden kaynaklandığını söylediği kaydedilen haberde, ayrıca ABD'nin Suudi Arabistan'daki misyonundaki tüm personel ve ailelerinin tahliye edilebileceği belirtildi.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Zaten belliydi İrana karş mekke şer ittifakini kurdu şimdi kenara çekiliyor köpekleriyle İrani baş başa bırakacak 20 0 Yanıtla
  • Nis Ard Nis Ard:
    turp zeki adam müslümanı müslümana kırdıracak, kurdu planı çıktı kenara, biliyor ki para için herşeyi yapar bunlar, 5 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    ABD sizi koruyacağım diye milyon dolarları indirdi şimi başınızın çaresine bakın diyor bu petrol zengini ülkelere müstehak az bile yapıyor. 4 0 Yanıtla
  • Alkurt Asena Alkurt Asena:
    Sudileri biz alip yonetelim.. 0 2 Yanıtla
  • zafer erdoğmuş zafer erdoğmuş:
    Biz önce kendimizi doğru düzgün yönetelim 0 0 Yanıtla
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