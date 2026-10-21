Adıyaman'da özel lisenin 5. katından atladığı iddia edilen 17 yaşındaki öğrenci öldü

Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 5. kattan atladığı ileri sürülen öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 3080. Sokak'ta bulunan Özel Adıyaman Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden E.K. (17), iddiaya göre bilinmeyen bir sebeple okulun 5. katından atladı. Okul görevlileri tarafından fark edilen olay, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, bir özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, okuldaki öğrenciler evlerine gönderildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.