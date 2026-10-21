Galatasaray\'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen derbi için konuştu: "Dört gözle bekliyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 mağlup eden Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımına gol attığı karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Osimhen, 3 puandan dolayı mutlu olduğunu belirtirken, Fenerbahçe derbisi hakkında da konuştu.

"KAZANDIĞIMIZ ZAFERDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Maçı değerlendiren Victor Osimhen, Lille'e başarılar dileyerek, "Sporting maçında ben yoktum, sakattım. Barça'da ise onların toplu oynadıklarını ve ne kadar iyi olduklarını zaten biliyorduk. Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesine sahipler. Yamal gibi, Rodri gibi, Pedri gibi gerçekten önemli isimlere sahipler. Barça'ya karşı tabii ki de zorluk yaşayacağını biliyorsun. Buraya geldiğimiz zaman ise sürprizin ötesinde biliyoruz yine zorlu bir rakip olduklarını. Fakat bizim mücadele edip elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyordu. Onu düşünüp onun üzerinden gittik ve takım olarak da en iyisini yapıp geri düştüğümüz zaman bile iyi reaksiyon vererek galip gelmeyi başardık. Bu stadyumu çok seviyorum. Zorlu bir maç oynadık. Takımımız ve kazandığımız zaferden dolayı çok mutluyum. Lille'e de başarılar diliyorum." dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Fenerbahçe ile oynanacak derbi hakkında da konuşan Osimhen, ''Derbiden bahsettiğimiz zaman tabii ki duygusu yüklü bir oyundan bahsediyoruz. Tabii kaos da olabiliyor. Dört gözle bekliyoruz. Şu anda şampiyonluk için de neredeyse yarı yol gibi derbilerin hepsini kazanmak... İyi olduğunu da kabul etmemiz lazım; evimizde oynayacağız, avantajımız olacak ve en iyisini yapıp takım olarak en iyi şekilde bu maçı tamamlamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.