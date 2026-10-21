Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Montella 330 bin Euro\'dan vazgeçti, Adana Demirspor\'dan yanıt gecikmedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ve Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, eski teknik direktörleri Vincenzo Montella’ya alacaklarından vazgeçmesinden dolayı teşekkür etti.

Adana Demirspor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen toplantıda, Vincenzo Montella’nın kulüpten bulunan 330 bin Euro'luk alacağından vazgeçmesiyle ilgili açıklamalarda bulunuldu. 

ADANA DEMİRSPOR'DAN MONTELLA'YA TEŞEKKÜR

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü ile Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek, Teknik Direktör Montella’ya, alacaklarından vazgeçmesi sebebiyle teşekkür etti.

Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi

''ADANA MONTELLA'DAN, MONTELLA ADANA'DAN KAZANDI''

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Adana Demirspor’un eski teknik direktörü Vincenzo Montella’ya teşekkür ederek, "Montella, büyük bir dostluk ve delikanlılık yaptı. Adana’da ona yapmıştı. Burası sayesinde yolu milli takıma düştü. Adana Montella’dan, Montella Adana’dan kazandı. Montella, son dakikada Adana’ya böyle zor zamanlarında çok büyük bir jest yaptı. Montella’ya çok teşekkür ederiz" dedi.

Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi

''TOPLAMDA 9 TANE DOSYAYI KAPATMIŞ OLDUK''

Adana Demirspor Başkanı Ertan Zeybek ise Vincenzo Montella’nın alacağından vazgeçmesinin önemli olduğunu kaydederek, "Montella hoca bunu FIFA’ya dosya olarak açtırıp eksi puan yememize ve ceza almamıza sebep olabilirdi. Bu, büyük bir yük olarak önümüzden kalkmış oldu. Biz yönetim olarak, 3 milyon 500 bin Euro borcu, 347 bin Euro kadar bir paraya kapattık. Toplamda 9 tane dosyayı kapatmış olduk. Bunu sadece 10 ayda taraftar olarak yaptık. Bundan sonrasını birliktelikle, başkanlarımız, ve şehrin önde gelenleri, iş adamlarıyla bir araya geldiğimizde daha güzel bir tablo ortaya çıkabilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Vincenzo MontellaAdana DemirsporFutbolAdanaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“ Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
2,1 milyar dolar borcu varDünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu 2,1 milyar dolar borcu var!Dünyanın tanıdığı şirketten iflas başvurusu
19:43
Canlı anlatım: Santra yapılır yapılmaz gol geldi
Canlı anlatım: Santra yapılır yapılmaz gol geldi
18:44
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
Zonguldak’ta 3 katlı bina çöktü: enkazda kalan 2 kişiden 1’i kurtarıldı
18:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
18:34
Kanlı infaz: Park halindeki otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü
Kanlı infaz: Park halindeki otomobile silahlı saldırıda 1 kişi öldü
18:04
Cristiano Ronaldo’dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro’luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
Cristiano Ronaldo'dan Lizbon yakınına 30 milyon Euro'luk malikane: 23 oda ve 7 banyo
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 19:51:19. #7.13#
SON DAKİKA: Montella 330 bin Euro'dan vazgeçti, Adana Demirspor'dan yanıt gecikmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei