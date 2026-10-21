Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı

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Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
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Kara para aklama iddiası ile başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Emir Sarıgül hakim karşısına çıktı. Emir Sarıgül, kardeşi Ömer Sarıgül gibi tutuklandı.

Kara para aklama soruşturmasında Emir Sarıgül tutuklandı.

SARIGÜL AİLESİNE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B. yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürdü. 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığını, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Müştekilerin konuya ilişkin bilgi ve belgeleri Murat Ağırel’e ilettikleri, bu bilgi ve belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri yönündeki ifadeleri; sundukları ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen deliller birlikte değerlendirildi. Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildi.

Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı
Emir Sarıgül

Düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Ömer Sarıgül, Murat Ağırel, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavıdan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman ve Mehmet Ali Aslan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EMİR SARIGÜL TUTUKLANDI

Avukatıyla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine teslim olan Sarıgül'ün emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Sarıgül sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Emir Sarıgül, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Emir Sarıgül, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Mustafa SarıgülEmir Sarıgül3. SayfaGüncelHakimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • 128547Ab& 128547Ab&:
    hahaha atın Silivri ye Eko nun yanına 9 6 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    Mustafa Sarıgül denen şahısta tutuklansın oda bu işin içinde 13 0 Yanıtla
  • Köksal Aktaş Köksal Aktaş:
    hadi bakalım kurtar çocuklarını 9 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi hic mi temiz Adam kalmadi memlekette 10 0 Yanıtla
  • asyagokcen2017 asyagokcen2017:
    Bu çok geç kalınmış bir karar. 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı - Son Dakika
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