Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık - Son Dakika
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Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık

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Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık
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ABD’de tarihi evlerini yenileyen Kate ve Bill Pearce çifti, duvar boşluğunda 112 yıllık açılmamış bir mektup buldu. Zarfın içinden para çıkmasını uman çift, üzerindeki adresin komşu eve ait olduğunu fark etti.

ABD’nin Illinois eyaletine bağlı Evanston kentinde yaşayan Kate Pearce ve eşi Bill Pearce, mutfak tadilatı sırasında beklenmedik bir keşif yaptı. Çift, Ocak 2022’de satın aldıkları, 1899 yapımı Queen Anne tarzındaki evde tesisata ulaşmaya çalışırken duvarın içinde eski bir zarfla karşılaştı.

DUVAR BOŞLUĞUNDAN TOZLU BİR ZARF ÇIKTI

Gömme bir yapının sökülmesi sırasında bulunan zarfın üzerinde dört yabancı pul vardı. Tozla kaplı zarfın açılmamış olması, ev sahiplerinin içindekini merak etmesine yol açtı. Kate Pearce, bir miktar para bulmayı umarken 1914 yılında yazılmış bir mektupla karşılaştı.

MEKTUBUN DİLİNİ TAKİPÇİLERİ ÇÖZDÜ

Mektubun hangi dilde yazıldığını anlayamayan çift, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşarak yardım istedi. Bir takipçinin yazıyı İsveççe olarak tanımasıyla mektubun içeriği anlaşılabildi. İsveç’te yaşayan bir annenin Else adlı kızına yazdığı mektupta günlük yaşamdan haberler ve ailedeki sağlık sorunlarına ilişkin bilgiler yer alıyordu.

Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık

ADRES KOMŞU EVE AİTTİ

Zarfı inceleyen çift, alıcı adresinin kendi evlerine değil, komşu binaya ait olduğunu fark etti. Bu ayrıntı, mektubun bulunduğu eve gönderilmediğini ortaya koydu. Ancak zarfın duvar boşluğuna nasıl girdiği ve neden açılmadan kaldığı kesin olarak açıklığa kavuşmadı.

BULUNDUĞU NOKTADA KORUNACAK

Evin tarihi dokusuna önem veren Kate Pearce, mektubu başka bir yere taşımak istemedi. Çift, bir asırdan uzun süre duvarın içinde kalan mektubu çerçeveleyerek bulunduğu noktada sergilemeye karar verdi.

Amerika Birleşik DevletleriDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık - Son Dakika
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