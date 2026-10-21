Lille\'i 4-2 deviren Galatasaray, Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı oldu

Lille'i 4-2 deviren Galatasaray, Fransız ekibini yenen ilk Türk takımı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Pierre Mauroy Stadyumu'nda Lille'i 4-2 yenen Galatasaray, Türk futbolu adına bir ilki gerçekleştirdi. Fransız ekibi, Türk takımlarıyla daha önce oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. Lille, Avrupa kupalarında kendi sahasında ilk kez bir maçta 4 gol yedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Fransa temsilcisi Lille’i 4-2 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı. Pierre Mauroy Stadyumu’nda sergilediği muazzam performansla sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Türk futbol tarihi adına da bir ilki gerçekleştirdi.
LILLE'İ YENEN İLK TÜRK TAKIMI
Galatasaray, bu zaferle birlikte Lille’i deviren ilk Türk takımı unvanını elde etti. Fransız ekibi, daha önce Türk temsilcileriyle oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgisizlik serisi yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 4-2'lik skorla bu galibiyet hasretine son verdi.
AVRUPA'DA İLK KEZ SAHASINDA 4 GOL YEDİLER
Öte yandan Fransız ekibi Lille, Avrupa kupaları tarihinde kendi evinde ilk kez bir maçta 4 gol yeme üzüntüsünü de yaşadı.
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