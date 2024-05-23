Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım - Son Dakika
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Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım

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Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nın 5 maçla cezalandırdığı sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, bu cezaya sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Mert Hakan, söz konusu derbiden fotoğrafının yer aldığı paylaşımında sadece 5 tane gülücük emojisi kullandı.

23.05.2024 23:54
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Olaylı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK kararları açıkladı. Bu kararlar sonucunda 5 maç ceza alan sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

5 GÜLÜCÜK EMOJİSİ

Mert Hakan, söz konusu Galatasaray derbisindeki fotoğrafını sadece 5 tane gülücük emojisiyle paylaştı.

İşte o paylaşım;

Galatasaray derbisi sonrasında 5 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş'dan olay paylaşım

PFDK'NIN KARARI

PFDK'nın Mert Hakan'ın cezasıyla ilgili açıklamasında, "Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan\'dan olay paylaşım

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Son Dakika Spor Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdulselam Gelturan: hayatimda ilk defa bir futbolcuya beddua ettim. daha önce volkan ve emre kızardım ama adamlarda mücadele vardi ama bu başka birşey 55 20 Yanıtla
    Emir Kozcu: çok acıttı herhalde :)) 23 22 Ali Saruhan: Emir kolcu ** ünden şorımga ile kupayı alacam hafta sonu 1 2
  • recep özoğul: Evlat olsa sevilmez. Çok antipatik bir adam 14 4 Yanıtla
  • Emre Acar: Adalet kavramı Trabzon Fenerbahçe maçı sonrası uçan tekme atan adamın ceza almadığında bitmişti herkesin gözü önünde bence bu cezayada hiç gerek yoktu maça sözleşmesine 1 maç kalmış adama 5 maç ceza verip 4 maçı Anadolu takımlarında çekeceğini bilmek daha kötüsü 8 8 Yanıtla
  • Fatih Gümüş: Milyon bazında kazananlara binlerce lira ceza ne anlam ifade eder ki, yönetmeliğin değişmesi lazım ?? 3 1 Yanıtla
  • Göksel Tuygun: Annesine yazık 2 0 Yanıtla

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