OpenAI, ChatGPT'nin en yeni yapay zeka modelini duyurdu - Son Dakika
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Teknoloji

OpenAI, ChatGPT'nin en yeni yapay zeka modelini duyurdu

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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, kullanımı daha kolay ve sezgisel olacak olan ''GPT-4o''yu tanıttı. Yeni yapay zeka modelinin, özellikle görüntü ve ses anlama konusunda daha iyi olduğu vurgulanırken, hem ücretli hem de ücretsiz versiyonlarının olacağı ifade edildi.

14.05.2024 00:34  Güncelleme: 00:47
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Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ses, görüntü ve metin üzerinden gerçek zamanlı mantık yürütebilen yeni modeli "GPT-4o"yu tanıttı.

OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-4o'nun daha doğal insan-bilgisayar etkileşimine doğru atılmış bir adım olduğu belirtilerek, modelin herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonundan oluşan girdilerden çıktı ürettiği aktarıldı.

OpenAI, ChatGPT'nin en yeni yapay zeka modelini duyurdu

GÖRÜNTÜ VE SES ANLAMA KONUSUNDA DAHA YETENEKLİ

Modelin ses girişlerine verdiği yanıt süresinin, herhangi bir konuşmadaki insan tepki süresine benzer olduğuna işaret edilen açıklamada, GPT-4o'nun, mevcut modellerle karşılaştırıldığında özellikle görüntü ve ses anlama konusunda daha iyi olduğu vurgulandı.

OpenAI, ChatGPT'nin en yeni yapay zeka modelini duyurdu

TÜM GİRDİ VE ÇIKTILAR AYNI SİNİR AĞI TARAFINDAN İŞLENİYOR

GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi. Ayrıca hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için, bilgisayarda yapılan işlemlere entegre olacak şekilde tasarlanmış, Mac işletim sistemi için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulamasının da kullanıma sunulduğu bildirildi.

OpenAI, ChatGPT'nin en yeni yapay zeka modelini duyurdu

ÜCRETSİZ OLARAK DA SUNULACAK

Öte yandan OpenAI'nın bugün düzenlediği tanıtım etkinliğinde, modelin önceki modellere göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle ücretsiz olarak da sunulacağı, ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi. Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de sunulacağı belirtildi.

OpenAI, ChatGPT\'nin en yeni yapay zeka modelini duyurdu
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Teknoloji

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Son Dakika Teknoloji OpenAI, ChatGPT'nin en yeni yapay zeka modelini duyurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Fayton Faytoncu: Bir yapay zeka dusunun ki Fenerbahçe bu sene. sampiyon olacak demis .. 5 13 Yanıtla
  • Yeni: Ama Buyukekşi yi hesaba katmamiş 6 5 Yanıtla

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