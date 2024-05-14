Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı nasıl belirlenecek? - Son Dakika
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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı nasıl belirlenecek?

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenecek.

14.05.2024 00:36
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Sözleşmeli öğretmen alımında geçerli olacak düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte sözlü sınav başarı puanının KPSS puanı ve sözlü sınav puanının yarısı alınarak belirleneceği yer alıyor.

MÜLAKAT PUANINDA KPSS DE ETKİLİ OLACAK

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenecek.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 TEMMUZ'DA

Yönetmeliğin ilk uygulaması yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasıyla olacak. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı nasıl belirlenecek?
Kaynak: ANKA

Sözleşmeli öğretmen, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı nasıl belirlenecek? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fayton Faytoncu: Dayın yada bir yakının müsteşar ise sozlu sınavı sizin icin su içmek gibi birsey olur . 26 1 Yanıtla
  • ramazan koçak: Mülakatı kaldırınnnnn 13 2 Yanıtla
  • Ahmet Maviş: reis mülakat kalktı demişti. acaba nereye kaldırmışlar 2 0 Yanıtla

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