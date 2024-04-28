Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü

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Kastamonu'nun Kuzyaka köyünde su sayaçlarını okuyan köy muhtarı Mehmet Başoğlu, su faturasını ödemeyeceğini söyleyen Mehmet D. tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından kayıplara kaçan katil zanlısının cinayetten sabıkasının bulunduğu, daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenildi.

28.04.2024 19:57
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Kastamonu'da köy muhtarı tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

SU FATURASI YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Kuzyaka Köyü'nde su sayaçlarını okuyan köy muhtarı Mehmet Başoğlu ile daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenilen Mehmet D. arasında, su faturasını ödemeyeceğini söylemesi üzerine telefonda tartışma çıktı.

MUHTARI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Mehmet D. yaşanan tartışmanın ardından Baylar Mahallesi'nde su sayaçlarını okumaya devam eden Başoğlu'nun bulunduğu alana giderek muhtara tüfekle ateş etti. Yaralanan Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtarın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü

CİNAYETTEN SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kaçan Mehmet D'nin yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlattı. Bu arada Mehmet D'nin cinayetten sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

Kastamonu\'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • erhan öndemir: bütün hepsi gereksiz yere var olan kadro için[ muhtarlık =17.002 tl] 0 0 Yanıtla

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