Kastamonu\'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü

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Özel kardeşiyle ilgili şaşırtan detayı ilk kez paylaştı

Kastamonu'da köy muhtarı tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

SU FATURASI YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Kuzyaka Köyü'nde su sayaçlarını okuyan köy muhtarı Mehmet Başoğlu ile daha önce köyde muhtarlık yaptığı öğrenilen Mehmet D. arasında, su faturasını ödemeyeceğini söylemesi üzerine telefonda tartışma çıktı.

MUHTARI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Mehmet D. yaşanan tartışmanın ardından Baylar Mahallesi'nde su sayaçlarını okumaya devam eden Başoğlu'nun bulunduğu alana giderek muhtara tüfekle ateş etti. Yaralanan Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Muhtarın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

CİNAYETTEN SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kaçan Mehmet D'nin yakalanması için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlattı. Bu arada Mehmet D'nin cinayetten sabıkasının bulunduğu öğrenildi.