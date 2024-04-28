Manisa\'da piknik yapan şahıs kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

3.Sayfa

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ailesiyle piknik yapan şahıs, top oynarken kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı adam, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Şehzadeler ilçesi Spil Dağı eteklerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle piknik yapan Behçet Kurşun, çocuklarıyla top oynadığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kurşun, ağır yaralı olarak Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurşun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. - MANİSA