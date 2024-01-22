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Menemen FK, Isparta 32 Spor'u deplasmanda mağlup ederek Play-Off yolunda önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
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Menemen FK, Isparta 32 Spor'u deplasmanda mağlup ederek Play-Off yolunda önemli bir galibiyet aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 yenerek Play-Off hedefine bir adım daha yaklaştı. Teknik Direktör Yılmaz Vural, oyuncularını kutlayarak seri galibiyetlerle zirveye yaklaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Menemen FK, Isparta 32 Spor\'u deplasmanda mağlup ederek Play-Off yolunda önemli bir galibiyet aldı
22.01.2024 - 11:16,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalma mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, önemli rakiplerinden Isparta 32 Spor'u deplasmanda 2-1 yenerek yeniden ilk 6 içine adını yazdırdı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler kritik galibiyete imza atıp 35 puanla 5'inci sıraya yükseldi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural tüm oyuncularını kutladığını belirterek, "Sezonun önemli maçlarından birini oynadık. Isparta'ya mutlak galibiyet için gitmiştik. Direkt rakiplerimizden birini kendi sahalarından yenmek önemli bir iş. Bu galibiyet bize moral ve özgüven verdi. Yerimizi sağlama almak ve zirveye yaklaşabilmek adına seri galibiyetler yakalamalıyız" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Menemen FK, Isparta 32 Spor'u deplasmanda mağlup ederek Play-Off yolunda önemli bir galibiyet aldı - Son Dakika
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