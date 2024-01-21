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Isparta 32 Spor, Menemen Futbol Kulübü'ne mağlup oldu - Son Dakika
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Isparta 32 Spor, Menemen Futbol Kulübü'ne mağlup oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında İzmir temsilcisi Menemen Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçta Isparta 32 Spor'un golünü Cemal Kızılateş atarken, Menemen FK'nın gollerini Kemal Rüzgar ve Sedat Şahintürk kaydetti.

Isparta 32 Spor, Menemen Futbol Kulübü\'ne mağlup oldu
21.01.2024 - 17:38,
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 21. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında İzmir temsilcisi Menemen Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Tolga Akbaba, Sinan Ertüngü, Sami Şad (İstanbul Bölgesi)

Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Abdülkerim Canlı, İsmet Kavuştu, Gürkan Başkan (Ömer Çiçek dk. 82), Caner Koca (Berat Satılmış dk. 63), Cemal Kızılateş (Emre Can Atila dk. 52), Alim Harlak (Zeki Sati dk. 82), Muhlis İstemi (Mustafa Diler dk. 63), Mehmet Küçükdurmuş

Menemen Futbol Kulübü: Kıvanç Küçükkarış, Feyyaz Belen, İsmail Erdoğan (Emir Terzi dk. 80), Mazlum Demir, Okan Dernek (Özkan Yıldırım dk. 46), Sedat Şahintürk (Recep Aydın dk. 66), Orhan Yıldırım, Sedat Cengiz (Mertcan Açıkgöz dk. 65), Mehmet Alp Kurt, Kemal Rüzgar, İsmail Kulet (Atakan Üner dk. 46)

Goller: Cemal Kızılateş (dk. 17) (Isparta 32 Spor), Kemal Rüzgar (dk. 49), Sedat Şahintürk (dk. 45+4) (Menemen FK)

Sarı kartlar: Samet Karakoç (Isparta 32 Spor), Kıvanç Küçükkarış (Menemen FK) - ISPARTA

Kaynak: İHA
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