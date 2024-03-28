Menemen Belediyesi, Mahallelerde İftar Programları Düzenliyor

Yerel

Menemen Belediyesi, her akşam farklı bir mahallede iftar programları düzenliyor. 15 mahallede, yaklaşık 70 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen programlara tek tek katılan ve müjdeler veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen'i baştan başa yeniledik. Kimseyi ayırmadık, herkese eşit hizmet götürdük. Şimdi takdiri de siz hemşehrilerimize bırakıyorum. Ben sizlerin terazisine, adaletine inanıyor ve güveniyorum; çünkü bizim aramızdaki bağ; seçim bağı değil, oy bağı değil, gönül bağıdır" dedi.

Menemen'de Ramazan ayı, müjdelerle dolu iftar sofralarında birlik ve beraberlik içinde geçiyor. Ramazan'ın ilk günü şehit ailelerine ve gazilere iftar veren Menemen Belediyesi; Halil Alkaya Kapalı Pazar Yeri, Maltepe, Ulukent, Seyrek, Kent-2, Emiralem, Asarlık, Türkelli, Kazımpaşa, Koyundere, Uğur Mumcu, Kasımpaşa, Ahıhıdır, Esatpaşa ve Mermerli'deki iftar sofralarında vatandaşları bir araya getirdi. 70 bin kişinin katıldığı iftar programlarında; ilahi ekibi, semah gösterileri de vardı.

Açılış üstüne açılışlar

Programlara tek tek katılan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, gittiği her noktada müjdeler verdi. Bu süre içinde, Ulukent'te 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hizmet verecek MEBGEM'in üçüncü şubesini açan Pehlivan, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile İzmir trafiğine nefes aldıracak Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağının açılışını yaptı. 460 metre uzunluğundaki battı-çıktı ve üstünde hareketli Atatürk anıtının yer aldığı dev proje, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Başkan Pehlivan, Asarlık'taki iftar programı öncesinde de "Bir hayal gerçek oluyor" diyerek içinde biri kapalı olmak üzere; iki adet yarı olimpik yüzme havuzu, aile sağlığı merkezi, gençlik merkezi, kafeterya, trafik eğitim parkuru ve halı saha da bulunan Asarlık Sosyal Tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış programlarının yanında, yeni dönem için projelerini de anlatan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan; Seyrek'te 110 dönüm üstüne kurulacak olan Aqua Park, 3 binadan oluşan büyük bir gençlik merkezi ve dünyanın en büyük dönme dolabının Menemen'e kazandırılacağının müjdesini verdi.

Maltepe'deki iftarda, Menemen'in sahiliyle buluşacağı, plajdan marinaya kadar her ince detayın düşünüldüğü projeyi hemşehrilerine anlatan Pehlivan, serbest bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte de 10 bin kişilik istihdamın sağlanacağını söyledi. Emiralem'de; modern hal, soğuk hava deposu, hayvan yemi fabrikası, baraj gibi tarıma dönük müjdelerini vatandaşlarla paylaşan ve büyük ilgi gören Başkan Pehlivan'ın bir diğer önemli durağı da Kent-2 oldu. Burada; çocuk köyü, Menemen Belediyesi Başkanlık İletişim Ofisi, Kent Gözü alanı gibi projelerden bahseden Başkan Pehlivan, önümüzdeki dönemde; kongre merkezi, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, buz pateni pisti, kafe restoran, pati park, yeni anaokulu, 2 bin kişilik kapalı spor salonu gibi projeleri de bölgeye kazandıracaklarını açıkladı.

Kentsel dönüşüm müjdesi

Başkan Pehlivan'ın mahalle ziyaretlerinde en dikkat çeken konulardan biri de kentsel dönüşüm oldu. Ahıhıdır, Zafer, Kazımpaşa, Seydinasrullah ve Camikebir mahallesinde yerinde dönüşüm yöntemiyle kentsel dönüşüm gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Pehlivan, "İmar çalışmalarımızı yaptık. 5 mahallemizde binlerce hanemiz, sizlerin kazançlı çıkacağı şekilde yenilenecek. Altını çizerek söylüyorum ki; mahallenizden, komşularınızdan ayrılmayacaksınız. Bu bölgemizde evlerimizin birçoğu eski ve depreme dayanıksız. Ben istiyorum ki hemşehrilerim çok daha güvenli, çok daha nitelikli ve yepyeni evlerde otursunlar. Kimseyi yerinden yurdundan etmeden yapacağız bu dönüşümü. Yeni evlerinizin değerleri de yükselmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında, 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçime de değinen Başkan Pehlivan, şöyle devam etti:

"Biz projelerimiz için yola çıktığımızda 'Yapamazsınız' diyenler oldu. 'Gücünüz yetmez' diyenler oldu. Bizi hayal kurmakla suçladılar. Evet, biz bir hayal kurduk. Doğru söylüyorlar; fakat eksik söylüyorlar. Biz hayallerimizi, hayal alemine dalmak için değil, Menemen'i baştan başa yenilemek için kurduk. Bizim sözümüz yaptığımız işlerimizdir. Göreve başladığımız andan itibaren sadece çalıştık, çalıştık, çalıştık. Her türlü eleştiriye, iftiraya sadece çalışarak, hizmet ederek cevap verdik. Takdiri de siz hemşehrilerime bıraktık. Ben sizlerin terazisine, ben sizlerin adaletine inanıyor ve güveniyorum; çünkü bizim aramızdaki bağ; seçim bağı değil, oy bağı değil, gönül bağıdır." - İZMİR