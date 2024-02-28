Menemen Belediyesi 38. Ulukent Yağlı Güreşleri\'ne ev sahipliği yapacak

Spor

Menemen Belediyesi, Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarını Ulukent'te buluşturmaya hazırlanıyor. 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek 38. Ulukent Yağlı Güreşleri'ne geniş katılım beklediklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Türk kültüründe çok önemli yeri olan ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak adına Menemen'de ilk defa bu kadar büyük bir organizasyon yapacağız" dedi.

Kültür miraslarına sahip çıkmaya devam eden Menemen Belediyesi bir organizasyona daha imza atacak. 38. Ulukent Yağlı Güreşleri, 3 Mart 2024 Pazar günü Ulukent Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak ve gün boyu devam edecek yağlı güreşlere, Türkiye'nin en ünlü pehlivanları katılacak. Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Yusuf Can Zeybek, Fatih Atlı, Tanju Gemici, Serhat Balcı, Hüseyin Gümüşalan ve Nedim Gürel gibi altın kemerli başpehlivanlar başta olmak üzere 350 pehlivan, şampiyon olabilmek için er meydanına çıkacak. Türk kültürünün en önemli geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreş etkinliğine katılım ise ücretsiz olacak.

Başkan Pehlivan'dan yağlı güreş daveti

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, hemşehrilerini önümüzdeki Pazar günü düzenleyecekleri 38. Ulukent Yağlı Güreşlerine davet etti. Türk kültüründe büyük önemi bulunan ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak adına Menemen'de ilk defa bu kadar büyük bir organizasyon gerçekleştireceklerini ifade eden Pehlivan, "Ülkemizin en ünlü pehlivanları Menemen'imizde kıyasıya mücadele edecek. Gün boyu sürecek etkinliğimizde heyecanlı müsabakalar izleyeceğiz. Ben tüm hemşehrilerimi, sporseverleri, güreşseverleri ve çevre illerimizden vatandaşlarımızı başpehlivanların kol bağlayacağı Ulukent'teki er meydanına davet ediyorum" dedi.

Öte yandan belde merkezlerinden, Menemen İzban İstasyonundan ve Kubilay İlkokulu önünden güreş alanına saat başı ücretsiz ring seferi düzenlenecek. - İZMİR