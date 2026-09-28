Altın madalyayı kazandı, jest ve mimikleri olay oldu - Son Dakika
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Altın madalyayı kazandı, jest ve mimikleri olay oldu

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Taylandlı kadın sporcu, yaptığı başarılı ok atışının ardından altın madalyanın sahibi oldu. Sonucun kesinleşmesiyle büyük mutluluk yaşayan sporcunun sevinç anlarında sergilediği jest ve mimikler dikkat çekti.

Okçuluk müsabakasında mücadele eden Taylandlı kadın sporcu, yaptığı kritik atışın ardından altın madalyaya uzandı. Büyük başarının kesinleşmesiyle sporcunun verdiği renkli tepkiler kameralara yansıdı.

ALTIN MADALYA GELİNCE KENDİNİ TUTAMADI

Atışını tamamladıktan sonra sonucu bekleyen Taylandlı sporcu, altın madalyayı kazandığını anlayınca büyük bir sevinç yaşadı. Bir anda değişen yüz ifadesi, elleriyle yaptığı hareketler ve mutluluğunu yansıtan mimikleri görüntülere damga vurdu. Önce yüzünü kapatan, ardından gülümseyerek çevresine bakan sporcu, zaferin mutluluğunu kendine özgü hareketleriyle yaşadı.

JEST VE MİMİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Taylandlı sporcunun madalya sevincinde özellikle jest ve mimikleri öne çıktı. Şaşkınlık ile mutluluğun bir arada görüldüğü anlarda sporcu, heyecanını gizlemekte zorlandı. Altın madalyaya uzanmasının hemen ardından sergilediği samimi ve eğlenceli tavırlar da müsabakanın akılda kalan görüntülerinden biri oldu.

TaylandSporSon Dakika

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