İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler

‘ Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 24'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada reklam şirketi sahibi tutuksuz sanık Kaan Ketenci savunma yaptı.

“HERHANGİ BİR KAMU ZARARINA UĞRATMADIM, KAMU ZARARI VARSA ÖDEMEYE HAZIRIM”

Meral Çakır'ın iddianamede yer alan "Kaan Ketenci benim arkadaşım olur, aynı zamanda şirketinin de muhasebe kayıtlarını tutmuştum. Kendisi bir konuşmamızda ecrimisil bedeli altında belediyeye rüşvet verdiğini söylemişti" ifadeleriyle ilgili Ketenci savunmasında "Biz ağırlıklı olarak Bağdat Caddesi üzerinde bulunan inşaatların önündeki alanlara reklam koyardık. Bağdat Caddesi'ndeki inşaat alanlarının önündeki parapetler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ecrimisil yürütüyorduk. Panolar için ise Metro A.Ş. ile anlaşmamız vardı. Burada ben herhangi bir kamu zararına uğratmadım. Kamu zararı varsa ödemeye hazırım. Yurt dışı çıkış yasağımın kalkmasını ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

"BEN BELEDİYEDEN KİMSEYE RÜŞVET VERMEDİM"

Hakimin "Meral Çakır'ı tanıyor musunuz? ‘Kaan Ketenci benim arkadaşım olur. Aynı zamanda şirket nezdinde muhasebe kayıtlarını tutmuştur. Kendisiyle bir konuşmamızda ecrimisil bedeli altında belediyeye rüşvet verdiğini söylemiştir' demiş. Böyle bir ifadeniz oldu mu?" sorusuna sanık Ketenci "Ben belediyeden kimseye rüşvet falan vermedim. Belediyeden de kimse benden rüşvet talep etmedi. Meral Çakır'ın söylediği tamamen bir hayal ürünüdür" yanıtını verdi.

İDDİANAMEDE YER ALAN ETKİN PİŞMANLIK BEYANINI DURUŞMADA DA DOĞRULADI

Hakim tarafından Kaan Ketenci'ye iddianamede yer alan ifadesi hakkında "Beyanlarınız doğru mudur? sorusu soruldu. İddianamedeki beyanında Ketenci "Muvazaalı ecrimisil tahsili ile ilgili İBB tarafından şirketlere zorlatılan sistemle ilgili bazı detayları anlatmak istiyorum. Bu sistemi yöneten başta Murat Ongun'dur. İBB ayağında Kağan Sürmegöz, Medya A.Ş. ayağında ise Elif Güven bu işleri organize etmektedirler. Murat Ongun, Kağan Sürmegöz ve Elif Güven benim reklam sektöründeki ticari hayatımı bitirdiler. Sahibi olduğum Park Dijital Medya Şirketim üzerinden reklam alanı almak istediğimde bu sistemi bana da zorla uyguladılar. Muvazaalı sözleşme neticesi benim ödediğim miktarın Medya A.Ş.'ye gönderildikten sonraki akıbetini bilmiyorum ama muvazaalı sözleşme imzalatmak suretiyle bu bedelleri bizden zorla alıyorlardı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum. Firmamızdan kaynaklı bir kamu zararı oluşmuş ise bunu gidermek isterim" şeklinde beyanda bulunmuştu. Ketenci, iddianamede yer alan beyanlarının doğru olduğunu belirtti.

"MURAT ONGUN KARAR VERİCİ MERCİDİR, HER ŞEY BAŞTA ONA GİDER"

Ardından savcının "İfadenizde Murat Ongun ile ilgili, ‘Murat Ongun isimli şahıs, açık hava reklam başı olması sebebiyle tanırım. Kendisi açık hava reklamın son karar verici ve onay makamı' şeklinde beyanınız var. Bunu neye dayanarak söylediniz?" sorusuna Ketenci "Tanırım dememdeki sebep şu idi, ben Murat Ongun'u bilirim çünkü bizim açık hava reklamcıları bütün piyasa şunu bilir, Murat Ongun karar verici mercidir. Her şey başta ona gider. Ona sorulur, ondan cevap gelir ya iş yapılır ya da yapılmaz. Ama ben kendi kişisel olarak Murat Ongun'u tanımam, Murat Ongun'la hayatımda hiç görüşmedim" yanıtını verdi.

"EĞER BİZ BUNLARI KABUL ETMESEYDİK YERLERİMİZ KALDIRILACAKTI, PİYASAYA REZİL OLUNACAKTI VE TİCARİ HAYATIMIZ BİTECEKTİ"

Savcı tarafından Ketenci'nin iddianamede yer alan "Muvazaalı sözleşmeler imzalatıp karşılığında da bizlerden ücret talep ediyorlardı. Ben de sahibi olduğum Park Dijital Medya Şirketim üzerinden reklam alanı almak istediğimde bu sistemi bana da zorla uyguladılar. Muvazaalı sözleşme neticesi benim ödediğim miktarın Medya A.Ş.'ye gönderildikten sonraki akıbetini bilmiyorum ama muvazaalı sözleşme imzalatmak suretiyle bu bedelleri bizden zorla alıyorlardı" ifadesi soruldu. Savcı "Bu anlaşmalar karşılığında bir hizmet aldınız mı?" sorusunu yöneltti. Tutuksuz sanık Ketenci "Tabii ki de bu hizmetin karşılığını almadık. Ama ticaretimiz olağan akışı yüzünden bunları kabul ettik. Eğer biz bunları kabul etmeseydik yerlerimiz kaldırılacaktı, piyasaya rezil olunacaktı ve ticari hayatımız bitecekti" dedi.

"BİR DAHA TİCARET YAPAMADIM AYNI ZAMANDA BİTTİM"

Savcı tarafından, Ketenci'nin "Yatırım parası çıkmadığı için bedeli ödeyemedim. Bir vinç ile zabıta tarafından İstanbul'daki bütün yerlerim kesildi" şeklindeki beyanı soruldu. Ketenci "Ben bir yandan yatırım yaparken bir yandan ecrimisilleri ödeyemediğimi ve bundan artık çok zorlandığımı söyledim. Ek süre istedim. Ona rağmen benim var olan her yerimi kesip panolarımı da bir firmaya tekrardan pazarlama usulüyle vermişler. Ve ben bir daha ticaret yapamadım. Aynı zamanda da bittim" dedi. Savcının, "Bununla ilgili görüşmeyi kim yaptı. İfadenizde Elif Güven'den bahsetmişsiniz" sorusuna sanık, "evet" yanıtını verdi. Savcı tarafından sanığa muvazaalı sözleşmeyi kendisinden kimin imzalamasını istediği soruldu. Sanık Ketenci "Bana sadece Elif Güven söyledi. Elif Güven, ‘imzalayacaksın, ondan sonra biz sana bunun karşılığında fatura keseceğiz' dedi. Biz derken Medya A.Ş.'den bahsediyorum bu arada. Elif Güven'in şahsıyla alakası yok. Medya A.Ş. olarak konuştu. Ben de ‘peki o zaman' dedim" ifadelerini kullandı.Tutuksuz sanıklar savunmalarına devam ediyor.

2022'DE BAĞDAT CADDESİ'NDE YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATTI

Savcının, ödeme yapmakta zorlanmasının ardından zabıtanın gelip gelmediğini sorması üzerine Ketenci, "Evet, evet. Doğrudur" yanıtını verdi. Bunun ecrimisil veya muvazaalı sözleşmelerin her ikisiyle de ilgili olduğunu belirten Ketenci, daha sonra Bağdat Caddesi'ndeki reklam alanıyla ilgili yaşadığı başka bir olayı anlattı.

Ketenci, Bağdat Caddesi'ndeki eski Canoğlu Apartmanı'nın önünde, 323 Bağdat Caddesi'nde bulunan parapet alanını iki yıl boyunca işlettiğini söyledi. Alanda 24 arsa payı ve 24 tapu sahibi bulunduğunu belirten Ketenci, bunlardan biriyle muvafakat konusunda sorun yaşadığını ifade etti. Ketenci, belediyeye başvurduğunda kendisine bir muvafakat eksik olması halinde alanın reklam alanı olarak kullanılamayacağının söylendiğini aktardı.

Elinde 22 muvafakatın tarihleriyle birlikte bulunmasına rağmen daha sonra başka bir reklam firmasının, "Sev Reklam"ın aynı alana reklam panosu yerleştirdiğini söyleyen Ketenci, durumu belediyeye bildirdiğini ancak kendisine alanla ilgilenmediklerinin söylendiğini belirtti. Zabıta ve CİMER'e de şikayette bulunduğunu anlatan Ketenci, zabıtanın kendisine konuyla Emlak Daire Başkanlığı'nın ilgilendiğini söylediğini ifade etti.

Ketenci, bu olayın 2022 yılında yaşandığını belirterek, "Benimle konuşmuyorlardı. Yerlerim kesildikten sonra benim belediyeyle pek bir ilişkim kalmamıştı" dedi.

Kaan Ketenci

"ÜST YÖNETİM NEDİR ONU DA BİLMİYORUM"

Savcının, 18 pano meselesinde Elif Güven'in kendisine Kaan Sürmegöz'ün üst yönetim tarafından sıkıştırıldığını söylediği yönündeki ifadesini sorması üzerine Ketenci, "Üst yönetim kelimesinin nereye gittiğini bilmiyorum. Genel olarak kendileri 'üst yönetim' diye bir kelime kullanıyorlar ama üst yönetim nedir orasını da bilmiyorum" dedi.

Ketenci, ecrimisil bedellerinin ödeme süresi bulunduğunu ve erken ödeme halinde yüzde 35 indirim uygulandığını belirterek, inşaat yatırımları devam ederken gelen ecrimisil bedellerini karşılamakta zorlandığını söyledi. Bu durumu yetkililere anlattığını belirten Ketenci, kendisine ecrimisillerin kesileceği ancak maddi olarak rahatladığı dönemde ödeme yapabileceğinin söylendiğini aktardı.

Ketenci, "Ben de peki dedim o zaman. Yani bu tamamen aslında belediyenin iyilik yapması üzerine yapılan bir şeydi. Burada art niyetli bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

"BANA SADECE ELİF GÜVEN SÖYLEDİ"

Üye hakimin, daha önce bahsettiği "drone" sözleşmesi kapsamında kendisinden sözleşmeyi kimin ve ne söyleyerek imzalamasını istediğini sorması üzerine Ketenci, "Muvazaalı ne demek bilmiyorum bu arada" dedi. Hakimin bunun gerçeği yansıtmayan sözleşme anlamına geldiğini açıklamasının ardından Ketenci, sözleşmeyle ilgili olarak Elif Güven'i işaret etti.

Ketenci, "Bana sadece bunu Elif Güven söyledi. Elif Güven söyledi. Elif Güven söyledi. Bunu dedi, imzalayacaksın. Ondan sonra biz sana bunun karşılığında fatura keseceğiz dedi. Yani biz derken Medya A.Ş.'den bahsediyor bu arada. Elif Güven'in kendi şahsıyla alakası yok. Medya A.Ş. olarak konuştu. Biz sana Medya A.Ş.'ye faturasını böyle keseceğiz dedi. Ben de peki o zaman dedim. Hani böyle gerekiyorsa böyle gerekiyor. Böyle kesilir diye. Tamam dedim" şeklinde konuştu.

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.