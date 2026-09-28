Medya AŞ çalışanı mahkemede anlattı: İhale firmaları ve rakamları önceden bildirilirdi - Son Dakika
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Medya AŞ çalışanı mahkemede anlattı: İhale firmaları ve rakamları önceden bildirilirdi

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Medya AŞ çalışanı mahkemede anlattı: İhale firmaları ve rakamları önceden bildirilirdi
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"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, Medya AŞ'nin eski satın alma ve ihale görevlisi Mehmet Recep Taşçı savunma yaptı. Taşçı, ihale süreçlerinde kişi veya firma belirleme yetkisinin bulunmadığını belirtirken, bazı ihalelerde hangi firmaların yarışa gireceğinin ve işin hangi bedelle sonuçlanacağının önceden kendilerine bildirildiğini öne sürdü. Taşçı, hakkındaki suçlamaları reddederek, “Herhangi bir ihale yolsuzluğuna katılmadım” dedi.

İBB'ye bağlı Medya AŞ'de görev yapan Mehmet Recep Taşçı, mahkeme huzurunda verdiği ifadede ihale süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Taşçı, hangi firmaların hangi ihaleye gireceğinin ve işin hangi bedelle alınacağının önceden kendilerine bildirildiğini söyledi. Emrah Bağdatlı'nın ise Medya AŞ ve Kültür AŞ'de birçok ihaleyi bağlantılı olduğu firmalar üzerinden aldığına dair bilgiye sahip olduklarını belirtti. Taşçı, buna karşın kendisinin herhangi bir ihale yolsuzluğuna katılmadığını savundu.

“HANGİ FİRMALARIN GİRECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLİRDİ”

İBB'deki çıkar amaçlı suç örgütü davasında Medya AŞ'nin ihale süreçlerine ilişkin beyanlar gündeme geldi. Şirkette 2017 yılında çalışmaya başladığını, 2018'de satın alma müdürlüğünde görevlendirildiğini anlatan Mehmet Recep Taşçı, ihale süreçlerinde kişi veya firma belirleme yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Taşçı, yönetim tarafından belirlenen firma ve kişilerin satın alma birimine bildirildiğini, kendisinin ise yalnızca evrak ve idari işlemleri yürüttüğünü ifade etti.

Duruşmada savcının, daha önce verdiği ifadesinde ihaleyi hangi firmanın alacağının, hangi şirketlerin ihaleye gireceğinin ve tekliflerin önceden belirlendiğine yönelik sözlerini hatırlatması üzerine Taşçı, bu bilgilerin kendilerine önceden iletildiğini söyledi.

Taşçı, “İletişimden bize hangi firmaların hangi ihaleye gireceği, hangi rakama alınacağı, önden bildirilirdi. Biz de buna göre işlemlerini yapardık” ifadelerini kullandı.

BİLGİLERİN ÜST YÖNETİME İLETİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Savcının bu bilgileri kimin ilettiğini sorması üzerine Taşçı, bilgilerin doğrudan kendisine gelmediğini belirtti.

Taşçı, iletişim biriminden söz konusu bilgilerin müdür Gökhan Köseoğlu'na veya genel müdüre aktarıldığını söyledi.

Taşçı, duruşmanın başında özellikle ihalelerde kişi veya firma belirleme konusunda yetkisinin olmadığını ve kendisinin yalnızca kendisine iletilen işlemlerin evrak boyutunu yürüttüğünü vurguladı.

EMRAH BAĞDATLI İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Duruşmada savcının İş insanı/ yapımcıEmrah Bağdatlı'yı tanıyıp tanımadığını sorması üzerine Taşçı, Bağdatlı'yı tanıdığını söyledi.

Bağdatlı'nın belediyede resmi bir görevinin bulunmadığını belirten Taşçı, buna rağmen Medya AŞ ve Kültür AŞ'de “organik bağı olmayan, inorganik firmalarıyla” birçok ihaleyi aldığı bilgisine sahip olduklarını ifade etti.

İddianamede de Emrah Bağdatlı hakkında benzer iddialar yer alıyor. Bağdatlı'nın kendi üzerine kurduğu firmalarla 2022-2024 döneminde yalnızca Medya AŞ üzerinden 60'tan fazla ihale aldığına ilişkin soruşturma tespitlerine yer verildi. Bağdatlı'nın yanında çalışan kişilerin üzerine de reklam şirketleri kurulduğunun ve bu şirketlerin ihalelere girdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Medya AŞ çalışanı mahkemede anlattı: İhale firmaları ve rakamları önceden bildirilirdi

İHALE ÖNCESİNDE BAĞDATLI VE KÖSEOĞLU'NUN İLETİŞİMİ

Taşçı'ya duruşmada Fatoş Ayık, Emrah Bağdatlı ve Gökhan Köseoğlu arasındaki iletişim de soruldu.

Taşçı, ihalelerden önce Gökhan Köseoğlu ile Emrah Bağdatlı'nın Fatoş Ayık'a bilgi getirdiğini söyledi.

Taşçı'nın önceki ifadesinde ise talimatların genellikle Emrah Bağdatlı tarafından Genel Müdür Pınar Türker veya Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık'a iletildiğini, kendisinin de hazır halde önüne gelen bilgileri mevzuata uygun evraka dönüştürerek işlemleri tamamladığını söylediği aktarıldı.

“USULSÜZLÜKLER KONUSUNDA UYARDIM”

Taşçı'nın soruşturma aşamasındaki ifadelerinde, ihale süreçlerinde yaşandığını öne sürdüğü usulsüzlüklere ilişkin Fatoş Ayık'ı uyardığını da söylediği görülüyor.

Taşçı, bu beyanında Ayık'ın da bazı dönemlerde baskı altında kaldığını öne sürerken, söz konusu baskının Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun tarafından oluşturulduğunu iddia etti. Bu iddialar ise duruşmada Fatoş Ayık'a soruldu.

Ayık, Taşçı'nın iddialarını kabul etmedi. Böyle bir baskı ve zorlama yaşanmadığını savunan Ayık, Taşçı'nın ilk ifadesinin avukatı olmadan alındığını ve daha sonraki ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini belirtti.

“İHALE YOLSUZLUĞUNA KATILMADIM”

Mehmet Recep Taşçı ise mahkeme huzurundaki savunmasında kendisiyle ilgili suçlamaları reddetti.

Taşçı, “Herhangi bir ihale yolsuzluğuna katılmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ederim” dedi. Ayrıca soruşturma kapsamında emniyet ve savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.

DOSYADA BAĞDATLI'YA İLİŞKİN BAŞKA BEYANLAR DA VAR

Davanın duruşmalarında Emrah Bağdatlı'nın ihale süreçlerindeki konumu hakkında başka sanıkların ve tanıkların beyanları da gündeme geldi.

Medya AŞ Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık'ın çapraz sorgusunda savcılık, Taşçı'nın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ihalelerinin büyük bölümünün Bağdatlı'nın organik bağı bulunmasa da bağlantılı olduğu öne sürülen firmalara verildiğine ilişkin beyanını hatırlattı. Ayık ise bütün ihalelerin Bağdatlı'nın yönlendirdiği firmalara verildiği iddiasını kabul etmedi.

Başka bir duruşmada Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da Taşçı'nın “reklam alanı kiralama ihaleleri ve yüksek meblağlı ihaleler hep Emrah Bağdatlı'nın yönlendirdiği şirketlere verilirdi” şeklindeki beyanı üzerinden Fatoş Ayık'a soru yönelttiği görüldü. Ayık, Bağdatlı'nın Medya AŞ'den reklam ihalesi almadığını ve ihaleleri kazanan şirketlerin uzun yıllardır çalışan firmalar olduğunu savundu.

İstanbul Büyükşehir BelediyesiEkrem İmamoğluMurat OngunGüncelMedyaSon Dakika

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