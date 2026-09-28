Ankara'da sahte gıda baskınında 48 milyon 250 bin liralık 104 ton et ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da sahte gıda baskınında 48 milyon 250 bin liralık 104 ton et ele geçirildi

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Ankara'da jandarma, sahte gıda satışı yapan iş yerine operasyon düzenledi, piyasa değeri 48 milyon 250 bin lira olan 104 ton et ve et ürünü ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler Sincan İlçe Tarım Müdürlüğünce imha edildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sahte gıda satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda M.D. isimli şahsın sahte gıda sattığı belirlendi.

İŞ YERİNDE ARAMA YAPILDI

Operasyona KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada şunlar ele geçirildi:

  • Piyasa değeri yaklaşık 48 milyon 250 bin lira olan, niteliği değiştirilmiş ve halk sağlığını tehlikeye düşüren 104 ton et ve et ürünü
  • 3 sentetik uyuşturucu hap
  • 2 kök kenevir bitkisi
  • 0,5 gram kubar esrar

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen et ürünleri Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından imha edildi. Diğer suç malzemelerine de el konuldu. Operasyonda, işletmede kaçak çalıştığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahıs ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
JandarmaGüvenlikGüncelAnkaraSincanTarımSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da sahte gıda baskınında 48 milyon 250 bin liralık 104 ton et ele geçirildi - Son Dakika
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