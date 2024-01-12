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İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Menemen'de denetimlere katıldı - Son Dakika
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İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Menemen'de denetimlere katıldı

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Menemen ilçesinde pazar yeri ve şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek denetimlere katıldı. Ziyaret sırasında Huzurlu Sokaklar uygulaması yapıldı ve birçok kişinin GBT sorgusu gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda ruhsatsız tabancalar ele geçirildi, aranan şahıslar gözaltına alındı ve cezai işlemler uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Menemen\'de denetimlere katıldı
12.01.2024 - 13:02,  Güncelleme: 13:05
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İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir'in Menemen ilçesinde denetimlere katılarak, pazar yeri ve şehir merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Emniyet Müdürü Celal Sel'in ziyareti sırasında, 400'ün üzerinde personel, Menemen'de Huzurlu Sokaklar uygulaması yaptı, onlarca kişinin GBT sorgusu yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Menemen ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Emniyet Müdürü Celal Sel'in ziyaretine; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve şube müdürleri de eşlik etti.

İlçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet eden Emniyet Müdürü Sel'in ziyareti sırasında, Huzurlu Sokaklar uygulaması yapıldı. 400'ün üzerinde personel karadan, bir polis helikopteri de havadan denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, bin 800 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, 150 araçta aramalar yapıldı. Yapılan denetimlerde; 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, aranan 5 şahıs gözaltına alındı, 2 ehliyetsiz sürücüye de işlem yapıldı. Yine 20 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edilirken, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 1 kişi de gözaltına alındı. Çeşitli eksiklikleri tespit edilen araç sahiplerine de, 55 bin TL cezai işlem uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Menemen'de denetimlere katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Menemen'de denetimlere katıldı - Son Dakika
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