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İzmir'de Gaspçı Azılı Suçlu Kamera Görüntülerinden Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Gaspçı Azılı Suçlu Kamera Görüntülerinden Yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu gasp eden ve bir otomobili çalan azılı suçlu, polis ekipleri tarafından kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Zanlının rahat tavırlar sergilediği görüntüler dikkat çekti. Şüphelinin suç kaydının olduğu ve uzun bir hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gasp edilen kız çocuğunun ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

İzmir\'de Gaspçı Azılı Suçlu Kamera Görüntülerinden Yakalandı
16.01.2024 - 16:26,
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İzmir'in Menemen ilçesinde, aralarında 16 yaşındaki kız çocuğunun da olduğu 2 farklı gasp olayını gerçekleştiren ve bir otomobil çalan azılı suçlu, 50'ye yakın kameranın yaklaşık 900 saatlik kayıt görüntüleri izlenerek tespit edilmesinin ardından, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından izlenen kamera görüntülerinde zanlının rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

İzmir'in Menemen ilçesinde, 2 Ocak tarihinde Menemen İZBAN yakınlarında 16 yaşındaki kız çocuğunu gasp eden, 7 Ocak tarihinde ise Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir başka gasp olayını gerçekleştirip Kasımpaşa Mahallesi'nde de bir aracı düz kontak yaparak çalan azılı suçluyu yakalamak için Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 900 saatlik kamera kayıtları incelendi

Menemen polisi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 50'ye yakın kameranın yaklaşık 900 saatlik görüntüleri incelenerek olayları gerçekleştiren şüphelinin 33 yaşındaki Ferhat S. olduğu belirlendi. Çeşitli kamera kayıtlarında rahat tavırlarla hareket ettiği görülen zanlının kalabileceği 3 adresi tespit eden ekipler, alınan savcılık kararı doğrultusunda tespit edilen adreslerde aralamalarda bulundu.

Suç makinesi çıktı

Şahıs, Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan bir evde kıskıvrak yakalandı. Zanlının yapılan GBT sorgusunda; silahla yağma, hırsızlık, cezaevi firarisi olmak suçundan hakkında 30 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, gasp edilen 16 yaşındaki kız çocuğunun diz kapağının kırıldığı ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Gaspçı Azılı Suçlu Kamera Görüntülerinden Yakalandı - Son Dakika


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