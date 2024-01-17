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İzmir'de suçlu avı: 900 saatlik kamera kayıtları incelenerek yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de suçlu avı: 900 saatlik kamera kayıtları incelenerek yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, aralarında 16 yaşındaki kız çocuğunun da olduğu 2 farklı gasp olayını gerçekleştiren ve bir otomobil çalan azılı suçlu, 50'ye yakın kameranın yaklaşık 900 saatlik kayıt görüntüleri izlenerek tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından izlenen kamera görüntülerinde zanlının rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

17.01.2024 - 01:54,  Güncelleme: 01:56
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İzmir'de suçlu avı: 900 saatlik kamera kayıtları incelenerek yakalandı

900 saatlik görüntüler incelenerek yakalanan zanlının rahat tavırları pes dedirtti

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, aralarında 16 yaşındaki kız çocuğunun da olduğu 2 farklı gasp olayını gerçekleştiren ve bir otomobil çalan azılı suçlu, 50'ye yakın kameranın yaklaşık 900 saatlik kayıt görüntüleri izlenerek tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Ekipler tarafından izlenen kamera görüntülerinde zanlının rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

İzmir'in Menemen ilçesinde, 2 Ocak tarihinde Menemen İZBAN yakınlarında 16 yaşındaki kız çocuğunu gasp eden, 7 Ocak tarihinde ise Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir başka gasp olayını gerçekleştirip Kasımpaşa Mahallesi'nde de bir aracı düz kontak yaparak çalan azılı suçluyu yakalamak için Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 900 saatlik kamera kayıtları incelendi

Menemen polisi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, 50'ye yakın kameranın yaklaşık 900 saatlik görüntüleri incelenerek olayları gerçekleştiren şüphelinin 33 yaşındaki Ferhat S., olduğu belirlendi. Çeşitli kamera kayıtlarında rahat tavırlarla hareket ettiği görülen zanlının kalabileceği 3 adresi tespit eden ekipler, alınan savcılık kararı doğrultusunda tespit edilen adreslerde aralamalarda bulundu.

Suç makinesi çıktı

Şahıs, Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan bir evde kıskıvrak yakalandı. Zanlının yapılan GBT sorgusunda; silahla yağma, hırsızlık, cezaevi firarisi olmak suçundan hakkında 30 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, gasp edilen 16 yaşındaki kız çocuğunun diz kapağının kırıldığı ve hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

İzmir\'de suçlu avı: 900 saatlik kamera kayıtları incelenerek yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de suçlu avı: 900 saatlik kamera kayıtları incelenerek yakalandı - Son Dakika


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