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İzmir'de Türkiye'nin en modern sahipsiz hayvan hastanesi açılıyor - Son Dakika
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İzmir'de Türkiye'nin en modern sahipsiz hayvan hastanesi açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen'de kurulan Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi, yarın Başkan Tunç Soyer tarafından açılıyor. Hastanede 24 saat uzman veteriner hekim kadrosuyla cerrahi operasyonlar yapılacak, kedi ve köpeklere modern tedavi imkanı sağlanacak. Ayrıca hastane, yenilenebilir enerji kullanması nedeniyle 'sıfır karbonlu hastane' olarak tanımlanıyor.

20.01.2024 - 18:33,
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Menemen'de kurulan Türkiye'nin en modern ve kapsamlı sahipsiz hayvan hastanesi yarın açılıyor. "Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi"nin açılışı Başkan Tunç Soyer tarafından saat 13.00'te yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yarın Menemen'de kurulan Türkiye'nin en modern ve kapsamlı sahipsiz hayvan hastanesinin açılışını yapacak. Yoğun bakım ve yatan hasta üniteleri bulunan Seyrek Sahipsiz Hayvan Hastanesi'nde 24 saat esasıyla uzman veteriner hekim kadrosu ile cerrahi operasyonlar yapılacak, kedi ve köpeklere daha modern tedavi imkanı sağlanacak.

Son teknoloji cihazlar, steril ortam ve muayene imkanlarıyla ülkeye örnek olacak Seyrek Sahipsiz Sokak Hayvan Hastanesi, yenilenebilir enerji kullanması nedeniyle "sıfır karbonlu hastane" olarak tanımlanıyor. Hastanenin tüm elektrik ihtiyacı, kurulan güneş enerji panellerinden sağlanıyor. Tesise yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile temiz enerji elde ediliyor. Ayrıca burada üretilen güneş enerjisi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki ihtiyacın bir bölümünü karşılıyor.

TÜM CİHAZLAR  VAR

Yaklaşık 600 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede, haftanın 7 günü 24 saat sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonu yapılacak. Tam teşekküllü alet, ekipman ve cihazlara sahip hastanede 24 saat operasyon yapabilecek. Biyokimya ve hemogram cihazı, binoküler mikroskop, santrifüj, distile su cihazı bulunan Tam Donanımlı Laboratuvarı ile tedavi süreçlerinde teşhise destek de verilebilecek. Hastanede aynı zamanda kedi ve köpeklere özel kafeslerde yoğun bakım hizmeti de sunulacak.

Kapalı devre gaz anestezi cihazından tam otomatik operasyon masalarına kadar ihtiyaç duyulabilecek her şeyin bulunduğu Cerrahi Müdahale Ünitesi ile birçok komplike cerrahi operasyon yapılabilecek.

Renkli doppler ultrason cihazı ve yoğun bakım ünitelerinin yer aldığı Dahili Vakalara Müdahale Ünitesi hızlı teşhis ve müdahale imkanı sunacak. Kavitron cihazlarının yer aldığı Diş Tedavi Ünitesi ile ağız sağlığı sağlanacak. Sterilizasyon Ünitesi ile de sterilizasyon üst düzeyde olacak.

Tesis içerisinde sahipsiz hayvanların ikamet etmesine olanak sunan padokların yanında Türkiye'nin en düzenli sahipli pet hayvanı gömü alanını bulunduruyor.

İzmir\'de Türkiye\'nin en modern sahipsiz hayvan hastanesi açılıyor
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel İzmir'de Türkiye'nin en modern sahipsiz hayvan hastanesi açılıyor - Son Dakika


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