CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: Sandığa gitmemek çözüm değil

Politika

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, yerel seçimlerde sandığa gitmek istemeyenlerin olabileceğini belirterek bunun bir çözüm olmadığını, kendilerine şans verilmesini istediklerini belirtti.

Seçim çalışmalarını Menemen'de sürdüren Tugay, sanayi sitesini ziyaret etti, Yıldıztepe Şehitliğine geçerek Şehit Kubilay Anıtı'na çelenk sundu.

Menemen Ticaret Odasında muhtarlar, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Tugay, yaptığı konuşmada Menemen'in potansiyelini tam olarak ortaya koyması için kararlı olduklarını söyledi.

Tarım yapanların emeğinin karşılığını alması gerektiğini belirten Tugay, şunları söyledi:

"Yüksek katma değerli ürünlerin ekilip biçilmesini teşvik edeceğiz. Şehirlerde tüketilen gıdanın, bu bölgelerden sağlanması önemli. Böylece çiftçinin geçimini sağlamaması mümkün değil. Kazanç elde edememesi mümkün değil. Eğer şehirle doğru ilişki kurulursa yaptıkları işler sayesinde hayatlarını kazanabilir. Belli bölgelerde güçlü tarım kooperatifleri kuracağız."

Konuşmasında DEM Parti ile ittifak yapıldığı yönünde kimi söylemlerin olduğunu da kaydeden Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıktığım bir programın ardından 'Cemil Tugay DEM Parti'ye selam çaktı' diye paylaşımlar oldu. Ben DEM'li arkadaşlarımıza da diyorum; sandıkta birleşin. Her partiye diyorum bunu. Kimin hangi görüşten, siyasi partiden olduğu önemli değil. Ben DEM'e değil herkese selam çakıyorum. CHP'ye destek olun. Bu hükümete ders vermenin başka yolu yok."

Seçmemin son genel seçimlerde siyasete yönelik güvenini yitirdiğini kaydeden Tugay, tereddüt edip sandığa gitmek istemeyenlerin olabileceğini savundu.

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm olumsuzluklara rağmen ülkede yaşayacaksak, ülkeye sahip çıkacağız. Tereddüt edip sandığa gitmek istemeyenler olabilir. Sandığa gitmemeyi düşünenlerin, bundan vazgeçmesi gerek. Bu çözüm olmaz. Sandığa gitmemenin çözümü yok. Doğru olduğuna inandığı her şeyin arkasında durmalı, oyunu kullanmalı. Güzel bir ekiple sahaya çıktık. Bize şans verin. Bunun için de oyunuzu kullanın. Sonra katılımcı bir yönetim ile kentimizi yöneteceğiz."