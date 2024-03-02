CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: Sandığa gitmemek çözüm değil - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: Sandığa gitmemek çözüm değil

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: Sandığa gitmemek çözüm değil

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, yerel seçimlerde sandığa gitmek istemeyenlerin olabileceğini belirterek bunun bir çözüm olmadığını, kendilerine şans verilmesini istediklerini belirtti. Tugay, seçim çalışmalarını Menemen'de sürdürdü ve tarımın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca DEM Parti ile ittifak yapıldığı yönünde söylemlerin olduğunu da kaydetti ve sandığa gitmemenin çözüm olmadığını vurguladı.

02.03.2024 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, yerel seçimlerde sandığa gitmek istemeyenlerin olabileceğini belirterek bunun bir çözüm olmadığını, kendilerine şans verilmesini istediklerini belirtti.

Seçim çalışmalarını Menemen'de sürdüren Tugay, sanayi sitesini ziyaret etti, Yıldıztepe Şehitliğine geçerek Şehit Kubilay Anıtı'na çelenk sundu.

Menemen Ticaret Odasında muhtarlar, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşan Tugay, yaptığı konuşmada Menemen'in potansiyelini tam olarak ortaya koyması için kararlı olduklarını söyledi.

Tarım yapanların emeğinin karşılığını alması gerektiğini belirten Tugay, şunları söyledi:

"Yüksek katma değerli ürünlerin ekilip biçilmesini teşvik edeceğiz. Şehirlerde tüketilen gıdanın, bu bölgelerden sağlanması önemli. Böylece çiftçinin geçimini sağlamaması mümkün değil. Kazanç elde edememesi mümkün değil. Eğer şehirle doğru ilişki kurulursa yaptıkları işler sayesinde hayatlarını kazanabilir. Belli bölgelerde güçlü tarım kooperatifleri kuracağız."

Konuşmasında DEM Parti ile ittifak yapıldığı yönünde kimi söylemlerin olduğunu da kaydeden Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıktığım bir programın ardından 'Cemil Tugay DEM Parti'ye selam çaktı' diye paylaşımlar oldu. Ben DEM'li arkadaşlarımıza da diyorum; sandıkta birleşin. Her partiye diyorum bunu. Kimin hangi görüşten, siyasi partiden olduğu önemli değil. Ben DEM'e değil herkese selam çakıyorum. CHP'ye destek olun. Bu hükümete ders vermenin başka yolu yok."

Seçmemin son genel seçimlerde siyasete yönelik güvenini yitirdiğini kaydeden Tugay, tereddüt edip sandığa gitmek istemeyenlerin olabileceğini savundu.

Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm olumsuzluklara rağmen ülkede yaşayacaksak, ülkeye sahip çıkacağız. Tereddüt edip sandığa gitmek istemeyenler olabilir. Sandığa gitmemeyi düşünenlerin, bundan vazgeçmesi gerek. Bu çözüm olmaz. Sandığa gitmemenin çözümü yok. Doğru olduğuna inandığı her şeyin arkasında durmalı, oyunu kullanmalı. Güzel bir ekiple sahaya çıktık. Bize şans verin. Bunun için de oyunuzu kullanın. Sonra katılımcı bir yönetim ile kentimizi yöneteceğiz."

Kaynak: AA

Cemil Tugay, DEM Parti, Menemen, İzmir, Tarım, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: Sandığa gitmemek çözüm değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:21 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “IMF ile görüşmek için ABD’den destek istendiği“ iddiasını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "IMF ile görüşmek için ABD'den destek istendiği" iddiasını yalanladı
13:31 Kamboçya’da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi Kamboçya'da çekiçli saldırıda öldürülen Türk için Bakan Fidan devreye girdi
11:06 Hamas Sözcüsü: İsrail’in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü Hamas Sözcüsü: İsrail'in saldırılarında 7 İsrailli rehine daha öldü
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
14:56 Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı Sosyal medyada silahla çekilen videolarını paylaşan 2 çocuk gözaltına alındı
14:24 Polise “Öldürüp, gömüyorum“ dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi Polise "Öldürüp, gömüyorum" dedi, beraat ettiği davadan müebbet hapis cezası yedi
13:57 Afganistan’a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
13:41 Vicdansızlığın bu kadarı Yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde terkedilmiş halde bulundu Vicdansızlığın bu kadarı! Yeni doğmuş bir bebek evin bahçesinde terkedilmiş halde bulundu
13:26 İstanbulkart, Arnavutköy’deki bazı minibüslerde kullanılmaya başlandı İstanbulkart, Arnavutköy'deki bazı minibüslerde kullanılmaya başlandı
12:43 Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi Apartmanda bulunarak el konulan 1.5 metre uzunluğundaki pitonu, sahibi geri istedi
12:33 Boşandığı eşi ve kayınpederini öldüren katil zanlısı hakim karşısında böyle savunma yaptı Boşandığı eşi ve kayınpederini öldüren katil zanlısı hakim karşısında böyle savunma yaptı
12:13 Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe’ye özenmiş Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
11:43 Filistin Devlet Başkanı Abbas, Salı günü Ankara’ya geliyor Filistin Devlet Başkanı Abbas, Salı günü Ankara'ya geliyor
11:41 KOAH hastası apartman sahibi sigara içmeyen kiracı arıyor KOAH hastası apartman sahibi sigara içmeyen kiracı arıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 16:07:34. #1.11#
SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay: Sandığa gitmemek çözüm değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement