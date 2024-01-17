Menemen\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Tüfek ve Tabanca Ele Geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin evinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, tabanca ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Asarlık bölgesinde F.K'nin (20) evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 3 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, tabanca ve bu silahlara ait 33 fişek ele geçirildi. F.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin kasten yaralama suçlarından sabıkalarının bulunduğu da öğrenildi.