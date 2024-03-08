Hamza Dağ: Menemen'de yapılanlar İzmir'in 30 ilçesi için bir teminattır - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: Menemen'de yapılanlar İzmir'in 30 ilçesi için bir teminattır

Hamza Dağ: Menemen\'de yapılanlar İzmir\'in 30 ilçesi için bir teminattır

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen'de yapılanların İzmir'in diğer ilçeleri için bir teminat olduğunu belirtti. Dağ, seçim sonrası gece-gündüz demeden çok çalışacaklarını söyledi.

08.03.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, " Menemen'de yapılanlar bir fragmandı. Menemen'de yaptıklarımız, İzmir'in 30 ilçesi için bir teminattır. 1 Nisan'dan sonra şunu açık ve net bir şekilde göreceksiniz; gece-gündüz demeden çok çalışacağız" dedi.

Seçim çalışmalarına sokak sokak gezerek devam eden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Menemen'deydi. Dağ, eşi Zeynep Dağ ile birlikte, Cumhur İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı Aydın Pehlivan tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Halil Alkaya Pazar Yerinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Yaklaşık 8 bin kadının katılımıyla gerçekleşen programda Dağ çiftine yoğun sevgi gösterildi.

Hamza Dağ, İzmir'i marka şehir yapma doğrultusunda en önemli güçlerinin kadınlar olduğunu vurgulayarak, "Kadınlar toplumun temel taşıdır. Anne, eş, kız kardeş, iş arkadaşı olarak hayatımızın her alanında varlıklarıyla bizi destekleyen, yüreklendiren kadınlarımıza minnettarız. Kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleyen ve onlara eşit fırsatlar sunmak temel önceliklerimiz arasındadır. Kadınların; iş gücüne katılımından eğitime, sağlıktan sosyal haklara kadar bir çok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir" ifadelerin kullandı.

"1 Nisan'dan sonra gece-gündüz demeden çok çalışacağız"

Hamza Dağ'ın gündeminde yerel siyasette vardı. Dağ, "Menemen'de yapılanlar, Mememen için bir fragmandı. Menemen'de yaptıklarımız İzmir'in 30 ilçesi için bir teminattır. 1 Nisan'dan sonra şunu açık ve net bir şekilde göreceksiniz; 1 Nisan'dan sonra gece-gündüz demeden, yaz, kış demeden, bahar, sonbahar demeden, biz çok çalışacağız. Buna mecburuz, çok çalışmaya söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

Hamza Dağ, daha sonra Aydın Pehlivan ile birlikte Halil Alkaya Spor Merkezini ziyaret etti. Burada spor yapan gençlerle sohbet eden Dağ, Kadınlar Gününe özel tesiste spor yapan kadınlara 3 ay boyunca yüzde 50 indirim müjdesi verdi.

Dağ çifti, Pehlivan çifti ile birlikte ilçedeki bir fabrikayı da ziyaret etti. Burada çalışan emekçi kadınların gününü kutlayan Dağ çifti, kadınlara karanfil verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Menemen, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamza Dağ: Menemen'de yapılanlar İzmir'in 30 ilçesi için bir teminattır - Son Dakika

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